Rozsáhlý požár v roce 2008 část paláce zničil, ve čtvrtečním dešti 18 let poté se palác znovu otevřel.
Oprava vyšla přibližně na tři miliardy korun. Cílem prací nebylo pouze vrátit paláci jeho původní vzhled, ale zároveň vytvořit moderní výstavní prostor odpovídající nárokům 21. století.
Organizátoři během otevření nachystali bohatý doprovodný program, včetně multimediálního uměleckého projektu, který mohou zájemci navštívit zdarma. Naopak lístky na prohlídku interiéru jsou již zcela vyprodané.
Prostor se po letech dočkal nových podlah i podlahového topení. Obnovené jsou i vitráže, strojovny a elektroinstalace. Na rekonstrukci se podílely stovky pracovníků, zapojeno bylo až 2 tisíce lidí.
Vedle stavebních firem, projektantů a technických specialistů se na rekonstrukci podílela široká škála tradičních řemesel – od restaurátorů, truhlářů, malířů, kovářů a štukatérů přes pasíře a klempíře až po vitrážisty, zlatníky a hodináře.
„Po osmnácti letech Praze neotevíráme jen zrekonstruovanou budovu. Vracíme jí Průmyslový palác jako celek. Podařilo se přitom zachovat jeho historickou hodnotu a zároveň vytvořit moderní prostor, který může znovu sloužit Pražanům i návštěvníkům města po další generace,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda. Dodal, že už v roce 1891 Češi dokázali, že jsou schopnou technickou velmocí.
Pro Prahu jde o mimořádný den. Investice to byla pro Prahu náročná. Snažili jsme se palác obnovit v co nejpůvodnější podobě roku 1891,“ odstranily se například prvky připomínající komunistkou éru, jako komunistická hvězda na fasádě,“ popsal proměnu paláce Adam Zábranský. Podle něj byl vybudován celý nový suterén, který předtavuje nové zázemí a sloužit bude také cateringu.
Nejnáročnější restaurátorské práce obnášela oprava střední haly, konkrétně obnova malovaného dřevěného stropu. Má plochu 2 737 metrů čtverečních a tvoří jej 1 232 prken uspořádaných do 77 polí. Každé prkno bylo při demontáži označeno, aby restaurátoři mohli zachovat jeho původní pozici. Na obnově stropu se podíleli restaurátoři, malíři a truhláři.
Do haly město vrátilo historické prvky, které byly v minulosti odstraněny. Jde například o atiky, hrotnice, erby či svatováclavskou korunu na vrcholu hodinové věže.
Obnoveny byly i vitráže včetně malované oválné na bočním průčelí levého křídla. Původní dílo s motivem Orba a lov, vytvořené podle předlohy Mikoláše Alše, zničil požár. Město neznalo jeho přesnou podobu. Podařilo se ji zjistit až na základě veřejné výzvy, díky níž město získalo fotografii vitráže.
Prohlídky i doprovodný program
K otevření Průmyslového paláce připravilo Výstaviště prohlídky a doprovodný program.
„Návštěvníci budou moci zažít monumentální umělecký projekt Jak se dotknout nebe nebo prostřednictvím venkovní výstavy Obnova v rukou mistrů nahlédnout pod pokličku rekonstrukce a práce desítky specializovaných řemesel,“ láká Linda Antony, tisková mluvčí Výstaviště.
Není divu, že se po tak dlouhé době našlo množství zájemců, kteří o prohlídku Průmyslového paláce stojí.
Prohlídky od 25. září do 11. října, které návštěvníci zakoupili za symbolických 91 korun, jsou tak kompletně vyprodané. Další prohlídky se budou pravidelně konat dvakrát měsíčně, jejich cena však bude vyšší.
Příležitost navštívit palác budou mít zájemci zejména při některé z akcí, které bude prostor hostit. Mezi ně budou patřit nejrůznější konference či výstavy, včetně akce DesignBlok konané od 7. do 11. října.
Požár 16. října 2008 způsobily zapomenuté věci na zapnutém elektrickém vařiči v jednom z výstavních stánků. A ačkoli byla první hasičská jednotka na místě za pouhé tři minuty, plameny pohltily celé levou část budovy.
Kromě výstavby zcela nového levého křídla se nakonec v roce 2022 rozhodlo také o rekonstrukci střední haly a pravého křídla. To vše se nyní, po 4,5 letech, podařilo za přibližně tří miliardové náklady opravit.
Opravy Průmyslového paláce měly podle původních plánů skončit již v minulém roce. Po odkrytí základů, podlah a podhledů pravého křídla však vyšlo najevo, že stav památky je horší, než se předpokládalo. Největší komplikace přinesly stavební úpravy z 50. let, které zakryly původní ocelové konstrukce a na řadě míst skryly technologické vady.
Průmyslový palác