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Křesla v Praze jsou rozdělená. Starostové budou mít 5, SPOLU čtyři a Praha sobě dvě

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  7:27
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Pět týdnů po volbách dnes zástupci STAN, SPOLU a Praha sobě oznámí konečnou sestavu koalice pro vedení hlavního města. Volby vyhráli Starostové, kteří se téměř ihned dohodli na spolupráci se SPOLU. Váhali nad třetím partnerem mezi Piráty a Prahou sobě. Podle informací iDNES.cz už jsou křesla rozdělená. Starostové budou mít primátora a čtyři radní, SPOLU obsadí čtyři křesla a dva posty připadnou Praze sobě.

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Praha zůstávala posledním z krajských měst, kde ještě nebylo definitivně rozhodnuto o složení vládnoucí koalice. Po úterním zasedání zastupitelského klubu STAN je ale už finální podoba zřejmá. Klub si odhlasoval, že chce vládnout se SPOLU (ODS a TOP 09) a Prahou sobě.

V Praze pokračují jednání o složení koalice po volbách. Již potřetí se od voleb setkává vítězné STAN s koalicí SPOLU pro Prahu. (22. října 2026)
V Praze pokračují jednání o složení koalice po volbách. Již potřetí se od voleb setkává vítězné STAN s koalicí SPOLU pro Prahu. (22. října 2026)
Petr Hlaváček (STAN) po jednání o složení vládnoucí koalice v Praze. (2. listopadu 2026)
V Praze pokračují povolební jednání o složení vládnoucí koalice. Na spolupráci jsou již v podstatě dohodnutí zástupci Starostů a koalice SPOLU pro Prahu (ODS,TOP 09). Na snímku Tomáš Portlík (SPOLU). (26. října 2026)
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Podle dvou zdrojů iDNES.cz je rozdělení postů následující: Petr Hlaváček (STAN) – primátor, územní rozvoj a památková péče, Pavel Dobeš (STAN) – radní pro smart cities, zahraniční spolupráci, inovace a energetiku, Michal Biskup (STAN) – IT a bezpečnost, Hana Novotná (STAN) – radní pro životní prostředí, Antonín Klecanda (STAN) – radní pro sport, školství a volný čas, Tomáš Portlík (SPOLU) – radní pro finance a majetkové účasti, Alexandra Udženija (SPOLU) – radní pro sociální věci a zdravotnictví, Michal Hroza (SPOLU) – radní pro infrastrukturu, Tomáš Slabihoudek (SPOLU) – radní pro kulturu, Adam Scheinherr (PS) – radní pro dopravu, David Bouz (PS) – radní pro majetek.

Definitivu oznámí koaliční partneři na tiskové konferenci dnes v 10 hodin.

Koalice by měla v 65členném městském zastupitelstvu pohodlnou většinu 47 hlasů. Lídr SPOLU Tomáš Portlík už dříve avizoval, že rozhodnutí o koaličním formátu je na vítězi voleb.

Starostové a SPOLU se opakovaně sešli s Prahou sobě i Piráty, naopak vůbec se nepočítalo s hnutím ANO, které ihned po volbách vědělo, že zůstane v opozici.

Podle informací iDNES.cz z několika na sobě nezávislých zdrojů to přitom ještě minulý týden vypadalo, že se třetím partnerem stanou Piráti v čele s ekonomkou Terezou Nislerovou, jež by v Praze měla vést gesci bydlení. STAN ale nakonec dal přednost Praze sobě.

O budoucí koalici se mluvilo i v kuloárech pražského zastupitelstva po jeho ustavujícím jednání minulý týden ve čtvrtek. Na místech radních zatím seděli šéfové zastupitelských klubů a v sále ještě přijímal sliby nových zastupitelů končící primátor Bohuslav Svoboda. Jednání bylo přerušeno do 19. listopadu. Na dalším zasedání už by měla být zvolena nová rada a také primátor, kterým se pravděpodobně stane lídr STAN, architekt Petr Hlaváček.

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