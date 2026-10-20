„Koalice STAN, Praha sobě a Piráti je za nás koalicí s nejvyšším možným programovým průnikem, což znamená nejméně hádek a funkční koalici pro další čtyři roky, která bude schopna posouvat důležitá rozhodnutí a doručovat výsledky pro naše město,“ uvedl Scheinherr.
Dodal, že v této koalici je Praha sobě ochotna snížit nároky na tři místa v radě ze čtyř, která by odpovídala volebním výsledkům.
Podle lídra jde o výhodnější nabídku, než kterou STAN dostává od SPOLU. Strany ji zatím nezveřejnily. „V koalici STAN a SPOLU plus třetí subjekt bohužel vidíme programové rozpory hlavně v otázce městského bydlení a taktéž dopravy, což jsou klíčové otázky pro město. Zakládat koalici na těchto rozporech bohužel nevidíme jako funkční,“ sdělil dále Scheinherr.
Dodal, že jednání o koalici STAN, SPOLU a Praha sobě nadále nevylučuje, ale těžko na ní pracovat, když lídr SPOLU Tomáš Portlík (ODS) veřejně popírá její smysl. „Pro nás by byla přijatelná jen za jasně daných záruk, že právě témata dopravy a městského bydlení nebudou překážkou budoucí funkční koalice,“ uvedl. Zástupci Prahy sobě se ve středu v 15:00 sejdou s vyjednávacím týmem STAN, který jim plánuje přednést vlastní nabídku, a v 17:00 s Piráty.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo SPOLU rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.