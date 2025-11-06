Soud po více než 40 letech potvrdil podmínky bývalým členům StB za šikanu rodiny Hyblerových

  14:22aktualizováno  14:22
Odvolací Městský soud v Praze ve čtvrtek rozhodl o potvrzení dvouletých podmíněných trestů třem bývalým příslušníkům Státní bezpečnosti (StB). Ti podle obžaloby na počátku 80. let minulého století vytrvalou šikanou donutili rodinu Hyblerových k vystěhování do zahraničí. Soud je pravomocně uznal vinnými ze zneužití pravomoci úřední osoby.
Obžalovaný bývalý příslušník StB Milan Kopinec u Obvodního soudu pro Prahu 1...

Obžalovaný bývalý příslušník StB Milan Kopinec u Obvodního soudu pro Prahu 1 (25. listopadu 2020) | foto: Adam KvitaiDNES.tv

Obžalovaný bývalý příslušník StB Vladimír Novotný (vpravo) u Obvodního soudu...
Náčelník II. správy SNB plk. Karel Vykypěl na archivní fotografii
Svatební fotografie Ivanky a Martina Hyblerových, Dobřany, 8. ledna 1977
Ivanka Lefeuvre (dříve Hyblerová)
Milan Kopinec, Vladimír Novotný a Karel Vykypěl vinu od počátku odmítají.

Předseda odvolacího senátu Tomáš Kubovec konstatoval, že po více než 40 letech od spáchání trestné činnosti nemá smysl ukládat obžalovaným represivní trest. „Jde o morální odsouzení jednání obžalovaných,“ řekl Kubovec. V rozsudku odvolací senát upravil popis skutku tak, aby v něm bylo přesněji uvedeno, čeho se každý z obžalovaných dopustil.

Někdejší členové StB měli podle obžaloby za úkol dotlačit signatáře Charty 77 Martina a Ivanku Hyblerovy k emigraci, což se jim povedlo. Hyblera údajně předváděli k opakovaným výslechům, při nichž ho ponižovali a vyhrožovali mu vězením či nehodou, která by se mu mohla stát.

V domově manželů prováděli tehdejší příslušníci StB podle žalobce několikahodinové domovní prohlídky, manželku sledovali a znemožnili jí pracovat na pozici, pro kterou měla jako vysokoškolačka kvalifikaci. Rodina se třemi malými dětmi nakonec nátlak nevydržela a v roce 1982 souhlasila s vycestováním.

Obžalovaní vinu od počátku odmítají, mimo jiné tvrdí, že na Hyblerovy nevyvíjeli nátlak a že se rodina vystěhovala z Česka dobrovolně. Namítají, že státní zastupitelství uplatňuje princip kolektivní viny a že oni rodinu nešikanovali. Proti rozsudku mohou podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Kubovec doplnil, že soud nezpochybňuje, že by se na nátlaku proti Hyblerovým podíleli i další lidé. „Ale ty nepřezkoumáváme, obžaloba byla podána na zde přítomné tři pány,“ řekl soudce.

Soud se dnes zabýval i nárokem na náhradu škody, kterého se domáhala Ivanka Hyblerová. Požadovala náhradu majetkové újmy za náklady spojené s vycestováním, které v dnešních hodnotách vyčíslila na zhruba 850 000 korun, a také nespecifikovanou náhradu nemajetkové újmy. Soudy ji s nároky odkázaly na civilní řízení. U majetkové újmy je nárok podle soudů promlčený, s nárokem na nemajetkovou újmu se podle soudů může žena obrátit na český stát.

Obvodní soud pro Prahu 1 trojici v roce 2022 zprostil obžaloby. Rozhodnutí však následně zrušil odvolací senát, který nařídil nové projednání kauzy. Druhý, tentokrát odsuzující rozsudek, vynesl obvodní soud letos v květnu.

Jsem spokojená, hodnotí Hyblerová

Hyblerová novinářům řekla, že je s rozhodnutím soudu spokojená. „Je to více než 40 let a nikdy jsem si nedělala naději, aby pánové šli do vězení a také bych si to ani nepřála,“ řekla Hyblerová. Obžalovaní podle ní měli dost dlouhou dobu na to, aby si uvědomili svou vinu a projevili lítost.

„Vůbec si neuvědomují, do jaké situace dostali rodinu se třemi malými dětmi, a že to nebylo jen násilí páchané na Martinovi Hyblerovi a mně samotné, ale jsme měli tři malé děti, které si nesou z toho, co nazývali prací, následky do dnešního dne,“ dodala Hyblerová. Přiznané odškodnění pro ní podle jejích slov důležité není.

Pozdější šéf kontrarozvědky Vykypěl už byl za zneužití pravomoci odsouzen počátkem 90. let, a to společně s bývalým ministrem vnitra Františkem Kinclem a posledním náčelníkem StB Alojzem Lorencem. Soud je uznal vinnými z toho, že od října 1988 do listopadu 1989 organizovali na celém území republiky izolaci velkého počtu lidí, zejména v době očekávaných protestních akcí občanů. Vykypělovi soud uložil 3,5 roku.

Soudy

