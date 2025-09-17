„Byl to zkrat.“ Tramvaják, který vyhodil Ukrajince s dítětem, u soudu odmítl vinu

Obvodní soud pro Prahu 10 se zabývá kauzou řidiče tramvaje Daniela Bejvla, který letos na konci února na zastávce Nádraží Vršovice vykázal z tramvaje starší ukrajinský pár s vnoučetem a kočárkem. Podle státní zástupkyně Markéty Mizerové je při tom označil za „ukrajinské svině“ a muže následně udeřil. Mizerová uvedla, že se Bejvl dopustil výtržnictví a hanobení národa.
Bejvl u soudu řekl, že mu šlo o bezpečnost cestujících a že dítě znečišťovalo tramvaj, protože stálo v botech na sedačce. Vinu odmítl. „Šlo o můj osobní zkrat. Všechno se nahromadilo, bouchly mi saze. Bylo mi to líto. To jsem oznámil hned na prvním výslechu u policie,“ řekl Bejvl s tím, že se incident stal na konci jeho dvanáctihodinové směny a že to byla jeho poslední jízda.
Státní zástupkyně popsala, že řidič zastavil, protože zaregistroval, že na jednom ze sedadel sedí muž a drží malé dítě, které v botách stojí na sedadle a dělá hluk. Proto vyšel ven z kabiny, aby cestující upozornil. „Začal je důrazně slovně napomínat a poté, co zjistil, že jde o osoby ukrajinské národnosti, je z tohoto důvodu slovně a fyzicky napadl,“ popsala Mizerová.
Konstatovala, že Bejvl na trojici cestujících nejprve křičel: „Ticho, ty nemáš právo vůbec tady bejt, tady v týhle zemi, vypadněte ven, nebo volám policii“. Následně je označil za „ukrajinské svině, řekl jim, „ať vypadnou z tramvaje, že ji znečišťují“ a potom muže pěstí udeřil do krku. Trojice vystoupila z tramvaje, protože se bála o svou bezpečnost. Bejvl se následně vrátil do kabiny. Žena vytáhla mobil, aby si ho vyfotila. Bejvl vytáhl tyč na výhybky a pohrozil jí, poté s tramvají odjel.
Obžalovaný při výslechu u soudu tvrdil, že cestujícím nenadával a že muže nenapadl. „Slyšel jsem nevídaný hluk, rány do skel,“ popsal začátek incidentu řidič. Aby situaci vyřešil, zastavil tramvaj, vyšel z kabiny a ve voze uviděl dítě s nohama na sedačce.
Bejvl ukrajinský pár požádal, aby dítě sundali. „Pán nejspíš nerozuměl, já jsem mu taky skoro nerozuměl. Po několika minutovém konfliktu po mně začal prskat, nazýval mě českou mr*kou,“ vyjádřil se řidič. Podle svých slov ukrajinsky ani rusky nemluví. Muž hovořil „lámanou češtinou“, když mu nadával.
Bejvl prohlásil, že na muže ukázal prostředníček a při tom se prstem přiblížil k jeho břichu. Pak ho ale žena zastavila a ruku mu údajně odstrčila. Řidič nicméně připustil, že Ukrajincům řekl, že „nemají právo být v této zemi“. „Byla to vypjatá situace. Nebylo to myšleno proti nějaké národnosti, byl to můj osobní zkrat,“ uvedl Bejvl.
Ukrajinci požadují kompenzaci 35 tisíc korun
Po pár dnech sepsal omluvný dopis, ale neví, zda ho rodina dostala. Kontakt mělo zprostředkovat tiskové oddělení Dopravního podniku Praha (DPP). „Rozhodně nemám problém s žádnou národností. Vyrůstal jsem na severu Čech, kde je situace s různými menšinami špatná, ale rozhodně jsem s nimi nikdy neměl žádný problém,“ prohlásil Bejvl. V minulosti přispíval na sbírku postiženým tornádem, dodal.
Trojice cestujících požaduje po řidiči finanční kompenzaci 35 tisíc korun. Bejvl uvedl, že tolik peněz teď nemá, protože byl od března nezaměstnaný. Dopravní podnik s ním totiž po necelých čtyřech letech rozvázal pracovní poměr. Teprve nedávno dostal práci na poloviční úvazek.
Po incidentu si Bejvl do tramvaje už nesedl. Podle něj se s DPP dohodli na konci pracovního poměru, ale došlo k tomu bez interního šetření incidentu. „Asi jsem si uvědomil, že jsem přestřelil, a chtěl jsem si od toho dát pauzu. Ale byly tam tlaky ze strany zaměstnavatele. Ve smyslu, že pokud nepřistoupím na dohodu, stejně skončím,“ popsal Bejvl.
Soud bude pokračovat v listopadu, kdy budou vypovídat svědci incidentu, poškození i zástupce DPP.