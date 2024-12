Pražští radní schválili zadání tendru na provoz velkokapacitních vlaků

Plánovaný tendr má zajistit provoz vlaků na linkách PID v Praze a Středočeském kraji od konce roku 2029 do konce roku 2059. Potřebné nové elektrické velkokapacitní vlaky označované jako EMU 400 pořídí vysoutěžený dopravce.

Mělo by jich být nejprve šedesát s možností pořízení dalších šesti kvůli vyšší poptávce cestujících, za třicetileté trvání kontraktu pak zakázka počítá s možností nákupu dalších až 67 vozidel.

Praha a Středočeský kraj jsou spoluzadavateli tendru, samotné vypsání soutěže bude mít na starosti kraj, který je hlavním zadavatelem. Náklady na zakázku si kraj a hlavní město podle ředitele organizátora Pražské integrované dopravy ROPID Petr Tomčík rozdělí zhruba půl na půl.

Tomčík dále ČTK řekl, že nyní musí zadání ještě schválit pražští zastupitelé a radní Středočeského kraje, což by se mělo obojí stát ve čtvrtek. Potom bude nutné připravit zadávací dokumentaci a smluvní dokumenty, takže s vypsáním tendru se podle ředitele počítá na konci ledna příštího roku. Trvání soutěže pak zadavatelé odhadují na 11 až 13 měsíců, dodal ředitel.

České dráhy koncem listopadu oznámily, že musely zrušit svůj interní tendr za 42 miliard korun na nákup vlaků, který zadaly kvůli účasti v plánovaném tendru. Podle státního dopravce bylo důvodem to, že hlavní město stále nespecifikovalo požadavky na pořizované vlaky. Tomčík to tehdy popřel a uvedl, že důvodem zrušení tendru drah je naopak to, že technické specifikace vlaků zveřejněny byly a soutěž ČD jim neodpovídala.

Vypsání tendru Prahy a kraje oproti původním plánům nabralo zpoždění, podle Tomčíka je však jasné, že přechod na novou zakázku v roce 2030 bude tak jako tak muset být postupný, a to kvůli omezenému množství vlaků, které jsou schopni výrobci najednou dodat. „Víme, že přechodné období je nutné řešit a budeme se tím zabývat,“ řekl ředitel.