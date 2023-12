Střelba v Praze je počtem obětí nejtragičtější v historii Česka

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

21. prosince 2023 - Při dnešní střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy zemřelo 11 lidí včetně útočníka, uvedla pražská záchranná služba na síti X. Devět lidí je vážně zraněných, dalších až šest osob utrpělo středně těžká zranění a deset lehká. Počty se ještě mohou měnit, upozornili záchranáři.

Osm obětí:

24. února 2015 - V restauraci Družba v Uherském Brodě zastřelil dlouhodobě nezaměstnaný elektrikář Zdeněk Kovář sedm mužů a jednu ženu a nakonec i sebe. Třiašedesátiletého pachatele nejtragičtějšího neštěstí svého druhu v ČR sousedé po činu popisovali jako člověka trpícího duševními problémy.

Sedm obětí:

10. prosince 2019 - Při střelbě ve Fakultní nemocnici v Ostravě zemřelo v čekárně traumatologické ambulance šest lidí. Další žena, jejíž stav byl kritický, podlehla zraněním 12. prosince. Pachatel činu asi tři hodiny po útoku spáchal v Děhylově na Opavsku sebevraždu.

Čtyři oběti:

8. března 2009 - Jednačtyřicetiletý muž zastřelil při rodinné oslavě v Petřvaldu na Karvinsku čtyři lidi. Mezi mrtvými byla jeho bývalá přítelkyně, její rodiče a další muž. Po činu muž obrátil zbraň proti sobě; v nemocnici zraněním podlehl.

Tři oběti:

22. července 2003 - Ladislav a John Pacovští zastřelili v Litvínovicích na Českobudějovicku tři muže. Byli to manžel, syn a zeť ženy, jejíž sestra se přátelila s Pacovského bývalou manželkou. Podle některých svědků byl vražedný útok pomstou za to, že rodina ženě pomáhala. Soudy poslaly Ladislava Pacovského na 25 let a jeho syna Johna na 11 let do vězení.

22. listopadu 2004 - Pětadvacetiletý muž zastřelil v Tučapech na Táborsku po hádce svého otce, matku a o rok mladšího bratra. V roce 2006 byl odsouzen k doživotnímu vězení.

7. listopadu 2020 - Tři lidé zemřeli při střelbě v rodinném domě v obci Líský na Kladensku. Šlo o rodinnou tragédii. Muž, který pravděpodobně zastřelil svou ženu, tchyni a pak sebe, byl příslušníkem vězeňské služby.

3. srpna 2022 - Policie zasahovala v rodinném domě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zemřeli při násilném trestném činu čtyři lidé, dva dospělí a dvě malé děti. Podle policie devětačtyřicetiletý muž zastřelil svou pětatřicetiletou družku a své dvě děti. Poté zbraň obrátil proti sobě. Muž pracoval jako strážník, žena byla policistka. Policie případ kvalifikovala jako trojnásobnou vraždu.

26. září 2022 - V rodinném domě v Měšicích v okrese Praha-východ byli nalezeni čtyři mrtví lidé. Otec podle kriminalistů zastřelil dvě děti a manželku a poté se sám zabil. Motivem trojnásobné vraždy a sebevraždy byly podle policie partnerské neshody.

15. dubna 2023 - V osadě Boňkov na Přerovsku zemřeli po střelbě samopalem čtyři lidé. Podle vyjádření kriminalistů byl zastřelen pár seniorů a jejich patnáctiletý vnuk. Jeho matka byla zraněna a skončila v nemocnici. Tělo jejího partnera policisté našli později, spáchal sebevraždu.