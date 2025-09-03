V garážích v pražské Libni ležel postřelený muž, případ vyšetřuje oddělení vražd

Autor:
  13:48aktualizováno  13:48
Kriminalisté vyšetřují od úterního večera případ postřeleného muže, který se našel v garážích v pražské Libni. Do ulice Červená báň vyjížděla hlídka na základě oznámení na tísňovou linku. Policisté zatím k případu nesdělili bližší informace. Podle informací agentury Aktu.cz byl muž zasažen několika výstřely.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří MeixnerMAFRA

„Celý případ mají teď v kompetenci kriminalisté z oddělení vražd, kteří jej prověřují jako zatím nespecifikovaný trestný čin násilného charakteru,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

„Policisté na místo přijeli ve 22:40 a postřelenému poskytli první pomoc a předali ho záchranářům,“ dodal Daněk.

Záchranáři muže ve vážném stavu převezli na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice, uvedla to mluvčí záchranářů v Praze Jana Poštová.

Bližší informace policie k případu doposud nesdělila. Není tedy jasné, zda již kriminalisté zadrželi podezřelého a není znám ani možný motiv střelby.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.