Vedro poškodilo tramvajovou trať v části Prahy. Linky jezdí po odklonových trasách

Podle Dopravního podniku trať mezi Florencí za Negrelliho viaduktem a Karlínským náměstím poškodily vysoké teploty. Tramvaje jezdí po odklonových trasách mezi Florencí a Palmovkou.
„Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka vyplňující spáru mezi kolejnicí a asfaltovým zákrytem svršku tramvajové tratě. Uvolněná zálivka se dostala do podvozků a brzdového systému dvou tramvají,“ vysvětlil mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
Po odtahu poškozených tramvají, například i u stanice metra Invalidovna, která je mezi Florencí a Palmovkou, se musí z tratě odstranit právě uvolněná asfaltová zálivka.
Odklon se týká linek 3, 8, 12 a 24. Dopravní podnik nezavedl náhradní autobusovou dopravu, ale cestující mohou využít souběžnou linku metra B.
Přes Čechův most ve směru do centra se tramvajová doprava zastavila po 19:30, opačným směrem provoz pokračuje. Toto omezení poslalo mimo jejich běžné trasy linky 12, 15 a 17.
K podobné situaci došlo v roce 2019. Vlivem horka praskla kolej a přerušila provoz tramvají mezi stanicemi Náměstí Bratří Synků a Vozovna Pankrác v pražských Nuslích.
Teploty v centru Prahy v pondělí stoupaly na víc než 29 stupňů Celsia, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Letos ale bylo v hlavním městě i tepleji, třeba v posledním červnovém víkendu, kdy padl i absolutní teplotní rekord ČR v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 41,9 stupně Celsia.