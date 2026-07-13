Vedro poškodilo tramvajovou trať v části Prahy. Linky jezdí po odklonových trasách

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  20:52
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Přetrvávající vedra v Praze zkomplikovala tramvajovou dopravu. Vysoké teploty poškodily v pondělí odpoledne tramvajovou trať například mezi stanicemi Florenc a Karlínským náměstím. Podobná situace se opakovala krátce po sedmé hodině večer. Rozteklý asfalt po kolejích zastavil provoz od Čechova mostu směrem do centra. Všechny dotčené linky jezdí po odklonových trasách.

Podle Dopravního podniku trať mezi Florencí za Negrelliho viaduktem a Karlínským náměstím poškodily vysoké teploty. Tramvaje jezdí po odklonových trasách mezi Florencí a Palmovkou.

Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. Fotografie pochází z ulice Sokolovská. (13. července 2026)
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
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„Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka vyplňující spáru mezi kolejnicí a asfaltovým zákrytem svršku tramvajové tratě. Uvolněná zálivka se dostala do podvozků a brzdového systému dvou tramvají,“ vysvětlil mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.

Po odtahu poškozených tramvají, například i u stanice metra Invalidovna, která je mezi Florencí a Palmovkou, se musí z tratě odstranit právě uvolněná asfaltová zálivka.

Odklon se týká linek 3, 8, 12 a 24. Dopravní podnik nezavedl náhradní autobusovou dopravu, ale cestující mohou využít souběžnou linku metra B.

Přes Čechův most ve směru do centra se tramvajová doprava zastavila po 19:30, opačným směrem provoz pokračuje. Toto omezení poslalo mimo jejich běžné trasy linky 12, 15 a 17.

K podobné situaci došlo v roce 2019. Vlivem horka praskla kolej a přerušila provoz tramvají mezi stanicemi Náměstí Bratří Synků a Vozovna Pankrác v pražských Nuslích.

Teploty v centru Prahy v pondělí stoupaly na víc než 29 stupňů Celsia, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Letos ale bylo v hlavním městě i tepleji, třeba v posledním červnovém víkendu, kdy padl i absolutní teplotní rekord ČR v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 41,9 stupně Celsia.

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