Tunelem Blanka projíždí nově autobusová linka. Spojí Čimice s Dejvicemi

Autobusy, které vyjely v sobotu ráno, zatím jezdí včas vzhledem ke klidnějšímu prázdninovému provozu. „Během pracovních dnů se dá očekávat zpoždění, ale doufáme, že nebudou nijak zásadní,“ popsal náměstek ředitele Ropidu Martin Šubrt.
Podle Ropidu dostala linka speciální péči. Opatření je celá řada, k přehlednosti mají například pomoci informační tabule. Ty mají cestujícím pomoci v případě, že by v tunelu Blanka došlo k nehodě či požáru. „Řidiči, kteří trasu pojedou, prošli speciálním školením. Vědí, co mají dělat v případě, že by k takové situaci došlo,“ doplnil dopravní referent Ropidu Jiří Štěpán.
Pro zajištění průjezdnosti mají autobusy vyhrazené pruhy, případně využívají tramvajové koleje při nájezdu z Dejvic. Díky nim mohou vjet do Blanky a nečekat na křižovatce Svatovítské a Milady Horákové. Nejrizikovějším místem celé trasy je podle Štěpána vstup do tunelu Blanka směrem do Dejvic.
Praha 8 chce další zastávky
Původně chtěla Praha 8, aby linka 145 končila v Bohnicích, které mají více obyvatel. „Bohnice jsou ale už příliš vytížené. Proto jsme vybrali Čimice, které mají dostatečnou kapacitu na odstavení autobusů,“ vysvětlil Štěpán.
Radnice také požaduje, aby autobusy zastavovaly i v Holešovičkách. „Nejzásadnější je pro nás zastávka Kuchyňka. Jsou tu sídla univerzit a kolejí,“ sdělil radní Prahy 8 pro dopravu Martin Jedlička.
O zavedení této zastávky radnice stále jedná. O jejím případném zavedení se podle Ropidu rozhodne až poté, co se ukáže, zda bude provoz dostatečně plynulý i po skončení prázdnin.
Tunel Blanka se otevřel v roce 2015. Magistrát chtěl linku zprovoznit už v roce 2018, termín se ale musel odložit kvůli nedostatku řidičů. Dříve byl problém také s nedostatkem autobusů.
Linka pojede každý den od 5:00 do 23:00.