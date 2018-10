Praha uzavřená. Kudy během oslav 100 let Československa o víkendu neprojedete

PRAHA Oslavy sta let od založení Československa v roce 1918 se v hlavním městě neobejdou bez uzavírek. O víkendu je proto lepší se cestování autem po metropoli úplně vyhnout, pokud ale nebudete mít na výběr, můžete nahlédnout do přehledu a zjistit, kudy na pneumatikách o svátečním víkendu nikam nedostanete. Změny nastanou i v provozu některých linek MHD.

Vojenská přehlídka a její nácvik

27.října

a) Od 14.00 do 24.00 uzavřena Evropská z centra v úseku Vítězné náměstí – Na Pískách.

b) Od 17.00 do 24.00 uzavřena Evropská do centra v úseku Libocká – Vítězné náměstí.

c) Od 18.00 do 24.00 uzavřeny Svatovítská a Vítězné náměstí.

d) Od 20.00 do 24.00 obousměrně přerušen provoz tramvají a omezen provoz autobusů v ulicích Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů.

28. října

a) Od 09.00 do 18.00 uzavřeny Evropská do centra v úseku Libocká – Vítězné náměstí, dále uzavírka Vítězného náměstí a Svatovítské.

b) Od 09.00 do 20.00 uzavřena Evropská z centra v úseku Vítězné náměstí – Na Pískách.

c) Od 9.00 do 18.00 obousměrně přerušen provoz tramvají a omezen provoz autobusů v ulicích Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů.

Pochod pro republiku – 27.října

Od 12.30 do 13.00 krátkodobé omezení dopravy na trase z Kampy přes most Legií, Národní a 28. října na Václavské náměstí.

Videomapping

a) 27. 10. projekce na Národní muzeum od 20.00 do 20.30, přípravy omezí dopravu uzavřením jízdního pruhu od 26. do 29. 10. v ulicích Wilsonova, Mezibranská, Legerova a Václavské náměstí.

b) 28. 10. projekce na Národní divadlo od 17.30 do 24.00 uzavře most Legií a bude přerušen provoz tramvají v úseku Újezd – Národní divadlo – Jiráskovo náměstí.

Běžecká štafeta – 28. října

a) Od 6.00 do 9.00 omezen provoz – zábor jednoho jízdního pruhu – na trase z Václavského náměstí přes Karlův most a Hradčany po nábřeží Kpt. Jaroše, Hlávkův most přes Žižkov po Českobrodské, Průmyslové až do Běchovic.

Pocta motorismu – 28. 10.

a) Od 5.00 do 18.00 uzavřena Opletalova v úseku Senovážné náměstí – Růžová.

Ohňostroj – 28. 10.

a) Od 18.30 do 20.30 pro auta uzavřeno Dvořákovo nábřeží v úseku Čechův most – Štefánikův most, nábřeží Edvarda Beneše a oba mosty – Čechův a Štefánikův.

b) Pro pěší bude uzavřeno nábřeží E. Beneše, tramvaje pojedou.

c) Od 18.15 do 20.15 přerušen provoz tramvají v úseku Staroměstská – Právnická fakulta – Čechův most. Linky č. 14 a 17 odkloněny přes zastávku Malostranská. Autobus č. 207 v úseku Staroměstská – Dlouhá třída odkloněn přes zastávky Malostranská a Čechův most.