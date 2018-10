Praha v plamenech: nejhorší požáry, příběhy hrdinů i záchrana sebevraha díky seriálu Kobra 11

PRAHA V úterý 16. října 2018 odstartuje na serveru Lidovky.cz a Kino.iDnes.cz seriál Praha v plamenech - příběhy hrdinů. Pražští hasiči v něm svými slovy odvypráví, jak zasahovali u největších a nejtragičtějších požárů v historii. Diváci se dozví „příběh“ každého ohně, včetně toho, že vyšetřovatelé prozradí, jak vznikl a kdo za něj mohl.

Seriál vznikl ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, který si letos připomíná 165 let od svého založení. Diváci od 16. října do 20. listopadu uvidí každé úterý jeden ze šesti videodokumentů. První díl vyjde přesně na 10. výročí požáru Průmyslového paláce, kdy se hasičům díky masivnímu nasazení lidí a techniky podařilo zachránilo střední a pravou část historické památky Bedřicha Münzbergera z roku 1891.

V dalších týdnech seriál ukáže nejtragičtější požár v historii České republiky, kdy na Florenci uhořelo devět lidí. Díky rychlým rozhodnutím se hasičům podařilo z ohnivého pekla dva mladé lidi zachránit. Bez zásahu hasičů jim zbývaly desítky sekund života v okně za mříží.



Podívejte se na promo video dílu o Florenci, ve kterém Aleš Šenkýř popisuje, jak se po příjezdu vydal na průzkum.

V seriálu mohou diváci spatřit i dosud nepublikovaná unikátní videa a fotografie z archivu HZS Praha. Průvodcem seriálu je Martin Kavka, bývalý výjezdový hasič, nyní vedoucí vyšetřovatelů požárů a tiskový mluvčí. V seriálu promluví jak „maníci“ - běžní hasiči, tak nejvyšší velitelé.

A o čem budou další díly? Praha v plamenech - příběhy hrdinů připomene i druhý nejtragičtější požár ČR. Při požáru hotelu Olympik v roce 1995 zemřelo osm lidí, 34 se jich zranilo. Hasiči však dalších sto lidí z osmi pater hořícího hotelu, které prostoupil jedovatý kouř, zachránili.

Podívejte se na promo video dílu o hotelu Olympik, ve kterém Pavel Valeš líčí, co je potkalo po výstupu do nejvíce zasaženého 11. patra.

Přesně na desáté výročí - v úterý 6. listopadu - vyjde díl o obřím požáru tržnice Sapa, při kterém byl poprvé v historii nasazen vrtulník na hašení budovy ve městě. Zásah v Sapě tehdy trval neuvěřitelných 181 hodin, v akci bylo 81 jednotek, celkem 954 hasičů ze šesti krajů.

Diváci také uslyší výpovědi hasičů, kteří letos v lednu zachránili okolo 40 lidí z hořícího hotelu v Náplavní ulici. Požár si i přesto vyžádal pět mrtvých.



Jedinečný bude díl o hasiči, jehož příběh znají všichni příslušníci HZS Praha. Pod Jiřím Čmakalem se v roce 1999 při hašení tržnice Sapa propadla střecha. Další tři hasiči skočili a dokázali se zachytit okraje. Čmaky, jak jej kamarádi přezdívali, byl však příliš daleko. Běžel, ale spadl do plamenů, strašného žáru - místa, kde teplota dosahovala až k devíti stům stupňů. Hlavou mu tehdy proletělo: „A teď co? Seš v hajzlu!“

Čmakalův zničený a seškvařený zásahový oblek, který mu zachránil život.

Čmakal strávil ve strašlivé výhni 90 sekund, pak tři jeho kamarádi bez ohledu na vlastní zdraví šli obličejem proti plamenům a nakonec se jim ho podařilo z hořící haly vytáhnout. Čmakal měl však na polovině těla popáleniny III. stupně, opařil ho jeho vlastní pot. Šest dní strávil na popáleninovém oddělení v kritickém stavu a v bezvědomí, napojený na ventilátor. Absolvoval desítky operací, přesto se k hasičům po roce vrátil. Dnes je z něj respektovaný velitel, legenda mezi pražskými hasiči...



Jiří Čmakal

Šestidílný seriál na serveru Lidovky.cz doplní od 19. října každý pátek dalších šest článků s množstvím videorozhovorů, fotogalerií a dalších videí. Čtenáři se v nich dozvědí o práci hasičských vyšetřovatelů - kdo je častým žhářem, či spolehlivý recept na to, jak si podpálit vlastní byt. Další díl bude zaměřen na práci „neviditelných profesionálů“ - lidí z operačního střediska. Včetně příběhu ženy, která díky znalosti seriálu Kobra 11 zachránila život sebevrahovi.

Seriál se zaměří i na legendárního Jana Havrdu a jeho rodinný „klan“ hasičů. Havrda neboli „starej Johnny“ strávil na výjezdu neuvěřitelných 44 let a zasahoval u největších požárů, letecké katastrofy na Ruzyni, kdy zahynulo 66 lidí, i při katastrofických povodních v roce 2002. Čtenáři také dostanou příležitost nahlédnout do „hasičského MASHe“ - stanice č. 3 v Holešovicích, postavené nacisty jako provizorium na deset let a která by již brzy měla být minulostí.



Jan Havrda hasí hořící střechu.

Další díly se budou věnovat tomu, co hasiče k jejich práci láká, proč ji dělají a jak se jim žije či ukáže příběhy hasičů, kteří při záchraně či hašení riskovali to nejcennější, co mají - vlastní život.

Celý 12dílný seriál najdete na adrese www.lidovky.cz/hasici.

Tvůrci tímto děkují vedení, současným i minulým příslušníkům HZS Praha za vstřícnost a spolupráci. Ohňobijci a další (v abecedním pořadí): Pavel Boček, Martin Bouška, Petr Červenka, Ondřej Černý, Jiří Čmakal, Jan Havrda, Jan Havrda mladší, Jarka Havrdová, Martin Haušild, Roman Hlinovský, Jiří Hošek, Pavel Hošek, Tomáš Horský, Lukáš Kavala, Martin Kavka, Antonín Kasík, Radek Kislinger, Jiří Klindera, Lukáš Král, Magda Kramářová, Václav Kratochvíl, Jiří Krygel, Josef Křen, Milan Mach, Felix Malec, Milan Pacík, Vladimír Polanecký, Jiří Rýpar, Radek Svatoš, Aleš Šenkýř, Iveta Škramlíková, Antonín Šustr, Pavel Valeš, Miloš Vorel.

Všem dalším, na které jsme zapomněli, se předem omlouváme.