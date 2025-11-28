Nezvládnutá organizace akce pro školy v Praze. V tlačenici omdlévají děti

„Dvě posádky RZP, IP, lékař a speciál Fenix zasahují před Kongresovým centrem, kde se nachází vzhledem k probíhající akci velké množství studentů. U 4 studentů došlo k nevolnosti, prekolapsu. Nikdo není v ohrožení života, všichni jsou při vědomí. Činnost na místě koordinujeme s IZS,“ informovali pražští záchranáři na síti X po 11. hodině.
„Je tam šílený nátlak, nedá se to vůbec, nedá se tam hnout. Děcka začínají omdlívat. Všichni se tam bojí a ječí,“ přiblížil situaci, která byla na místě ráno, účastník Daniel.
Přihlížející tvrdí, že už jsou na místě také hasiči a policisté. Podle mluvčího Richarda Hrdiny však policie po obhlídce situace odjela a nechala akci v kompetenci pořadatelů.
Podle mluvčí akce Terezy Dejmkové jsou příčinou bezpečnostní rámy u vstupu, které jsou letošní novinkou. „Kvůli bezpečnosti jsme tento rok museli instalovat bezpečností rámy,“ zdůvodňuje davy před Kongresovým centrem.
„Čekali jsme téměř hodinu a to jsme byli mezi prvními,“ komentuje situaci skupina studentů. Podobné pocity sdílení i ze ZŠ Mariánka. Děti musely procházet pečlivou kontrolou.