Nezvládnutá organizace akce pro školy v Praze. V tlačenici omdlévají děti

  11:10aktualizováno  11:17
Velké problémy v pátek provázejí organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. Při příchodů účastníků se na místě vytvořila tlačenice, ve které omdlévají děti. Na místě zasahuje záchranná služba, která se zatím postarala o čtyři mladistvé.

„Dvě posádky RZP, IP, lékař a speciál Fenix zasahují před Kongresovým centrem, kde se nachází vzhledem k probíhající akci velké množství studentů. U 4 studentů došlo k nevolnosti, prekolapsu. Nikdo není v ohrožení života, všichni jsou při vědomí. Činnost na místě koordinujeme s IZS,“ informovali pražští záchranáři na síti X po 11. hodině.

„Je tam šílený nátlak, nedá se to vůbec, nedá se tam hnout. Děcka začínají omdlívat. Všichni se tam bojí a ječí,“ přiblížil situaci, která byla na místě ráno, účastník Daniel.

Přihlížející tvrdí, že už jsou na místě také hasiči a policisté. Podle mluvčího Richarda Hrdiny však policie po obhlídce situace odjela a nechala akci v kompetenci pořadatelů.

Studenti se mačkají u vstupu na veletrh Schola Pragensis. (28. listopadu 2025)
Podle mluvčí akce Terezy Dejmkové jsou příčinou bezpečnostní rámy u vstupu, které jsou letošní novinkou. „Kvůli bezpečnosti jsme tento rok museli instalovat bezpečností rámy,“ zdůvodňuje davy před Kongresovým centrem.

„Čekali jsme téměř hodinu a to jsme byli mezi prvními,“ komentuje situaci skupina studentů. Podobné pocity sdílení i ze ZŠ Mariánka. Děti musely procházet pečlivou kontrolou.

