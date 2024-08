Střední Čechy nasadí vodíkové autobusy. Zelené, ale provoz třikrát dražší než u dieselů

Technologie pro výrobu a čerpání vodíku poskytne společnost ČEZ ESCO, hodnotu investice neupřesnila.

Solaris Urbino 12 hydrogen Dvounápravový, dvoudveřový autobus, plně nízkopodlažní, poháněný vodíkem, určený pro hromadnou dopravu osob, ideálně na příměstských linkách

Plně klimatizovaný interiér

Průchozí prostor uvnitř autobusu bez schodů

Manuálně ovládaná vyklápěcí plošina pro nástup a výstup osob na invalidním vozíku

Prostor pro přepravu 1 kočárku, nebo invalidního vozíku

Podlahová krytina šedá v protiskluzovém provedení

Venkovní i vnitřní osvětlení LED

V prostoru pro cestující umístěny zásuvky USB pro nabíjení drobné elektroniky

Délka vozidla: 12 m

Šířka autobusu bez zpětných kamer: 2,55 m

Výška vozidla: 3,3 m

V Mníšku pod Brdy má zároveň vzniknout největší český elektrolyzér pro výrobu vodíku. Elektřinu potřebnou k výrobě vodíku poskytne vodní elektrárna ČEZ Vrané nad Vltavou.

Středočeské hejtmanství se věnuje takzvané dekarbonizaci veřejné dopravy dlouhodobě. Už nyní na linkách krajské veřejné dopravy jezdí elektrobusy, a to v Kutné Hoře, v Kladně a na Benešovsku.

Lépe než elektropohon by vodíkové autobusy měly obstát i v členitém terénu, který je právě třeba v okolí Mníšku. V železniční dopravě má v regionu pomoci ke snižování emisí mimo jiné chystané využití syntetických paliv. „Myslím si, že do několika málo let bude veřejná doprava ve Středočeském kraji bezemisní,“ uvedla středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Cenu provozu odhaduje krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) u autobusu na vodíkový pohon na 100 až 150 korun za kilometr, u dieselových je to přibližně 45 až 60 korun za kilometr a u elektrobusů kolem 70 korun za kilometr. Ceny ovlivňuje nejen spotřeba paliva, ale též náklady na servis a podobně.

Syntetická paliva se budou v kraji testovat u železničních vozů RegioFox od přelomu srpna a září. Podle Boreckého snižují uhlíkovou stopu až o 90 procent. Z pohledu celkových nákladů na provoz znamená jejich užití nárůst přibližně o 15 až 20 procent.

Autobusy budou jezdit na linkách číslo 446, 517 a 688, a to nízkopodlažní vozy Solaris Urbino 12 hydrogen Jejich dojezd má být asi 300 až 350 kilometrů, jedno plné načerpání vodíku trvá zhruba 15 minut. Organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) už dříve uzavřela s dopravcem Martin Uher Bus, která zajistí provozování vodíkových autobusů, smlouvu o spolupráci.

Vodíkový pohon je oproti dieselům výrazně dražší, vyšší je i pořizovací cena autobusů. Nevýhodou je nízká energetická účinnost a stejně tak i nutná výstavba plniček a nedostatek dodavatelů zeleného vodíku. Naopak výhodou je rychlé doplňování paliva, vysoký dojezd, nízká hlučnost a vysoká životnost palivových článků. Podle vodíkové strategie ČR je odhadovaná spotřeba této komodity v ČR v roce 2050 od 1,1 do 1,8 milionu tun. Hlavní uplatnění má mít vodík především v těžko elektrifikovatelných oblastech, například v chemickém průmyslu, a také v nákladní, dálkové a regionální dopravě.