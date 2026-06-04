Policie šetří vraždu cizince na Žižkově. Jde o vlivného podnikatele z Izraele?

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  13:38
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Policie pátrá po pachateli, který ve středu v Praze zabil cizince. Podle některých izraelských médií by zavražděným mohl být izraelský podnikatel Tony Bargig. Jde o majitele kasin, kterému se přezdívalo „král hracích automatů“.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Kriminalisté se zabývají úmrtím cizince (1971), ke kterému došlo včera v Seifertově ulici v Praze 3. Šetřením bylo zjištěno, že se na jeho smrti podílel někdo další, a tak zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu vraždy a pátrají po podezřelém,“ uvedla policie.

Podle některých izraelských médií by zavražděným mohl být izraelský podnikatel Tony Bargig, podle webu Ynet Global vedou kriminalisté vyšetřování v rané fázi.

Bargig byl též spolumajitelem společnosti TONY Euro group s.r.o., jejímž předmětem činnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

V Izraeli je jeho jméno spojeno s jednou z největších tamních kauz týkajících se hazardních her. Ty jsou v židovském státě zcela zakázány. Podle webu provozoval v letech 2008 až 2014 přes patnáct heren.

V případu vystoupily stovky svědků. V roce 2020 podnikatele odsoudili na základě dohody o přiznání viny k 15 měsícům odnětí svobody, propadnutí majetku v hodnotě 1 milionu šekelů (7,4 milionu korun) a pokutě ve výši 350 000 šekelů (2,5 milionu korun).

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