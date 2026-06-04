„Kriminalisté se zabývají úmrtím cizince (1971), ke kterému došlo včera v Seifertově ulici v Praze 3. Šetřením bylo zjištěno, že se na jeho smrti podílel někdo další, a tak zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu vraždy a pátrají po podezřelém,“ uvedla policie.
Podle některých izraelských médií by zavražděným mohl být izraelský podnikatel Tony Bargig, podle webu Ynet Global vedou kriminalisté vyšetřování v rané fázi.
Bargig byl též spolumajitelem společnosti TONY Euro group s.r.o., jejímž předmětem činnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
V Izraeli je jeho jméno spojeno s jednou z největších tamních kauz týkajících se hazardních her. Ty jsou v židovském státě zcela zakázány. Podle webu provozoval v letech 2008 až 2014 přes patnáct heren.
V případu vystoupily stovky svědků. V roce 2020 podnikatele odsoudili na základě dohody o přiznání viny k 15 měsícům odnětí svobody, propadnutí majetku v hodnotě 1 milionu šekelů (7,4 milionu korun) a pokutě ve výši 350 000 šekelů (2,5 milionu korun).