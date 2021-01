Praha žádá od státu 7000 vakcín pro seniory v domovech důchodců, vytvoří mobilní očkovací týmy

Praha Vedení Prahy chce od státu z dodávky vakcíny, která má přijít do země 7. ledna, 7000 dávek pro prioritní očkování seniorů v domovech důchodců. Vytvořit hodlá mobilní očkovací týmy. S očkováním seniorů nad 80 let mají pomoct pediatři. Uvedl to v pondělí primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle VZP bude očkování u praktických lékařů možné nejdříve v březnu, do té doby proběhne v nemocnicích V Praze je vyčleněno devět očkovacích míst ve státních nemocnicích. Podle vládní strategie by v lednu mělo mít Česko asi 358 000 dávek pro 179 000 lidí. Očkovat je nutné každého dvakrát.

Postup státu kritizují někteří představitelé krajů. Například podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS), který dv pondělí představil vlastní plán očkování v regionu, vláda s kraji dostatečně nekoordinuje svůj postup. Podle Hřiba je situace v Praze od ostatních krajů odlišná. „V Praze je situace specifická, už je tu vyčleněno devět očkovacích center ve státních nemocnicích, které budou očkovat dle státního rezervačního systému. Řešíme proto jiný problém než ostatní kraje,“ uvedl Hřib.

Vedení Prahy se chce zaměřit na očkování v domovech pro seniory, kde žije asi 4000 lidí. Nyní proto žádá po státu 7000 vakcín pro seniory v pobytových zařízeních a jejich pečovatele z dodávky, která do Prahy dorazí 7. ledna. „Díky této dodávce je budeme moci prioritně naočkovat, dříve než bude připraven státní rezervační systém,“ uvedl Hřib. Z první dodávky vakcíny v prosinci na ně podle něj nezbylo a druhá nedorazila podle plánu. Strategie očkování nepamatuje na rizikovou skupinu handicapovaných, míní Rada osob se zdravotním postižením Do akce by se měly zapojit mobilní očkovací týmy, které by mohly obsloužit jednak domovy pro seniory, ale také učitele. Vlastní očkovací centrum chce magistrát zřídit ve své Městské poliklinice ve Spálené ulici. „Náš krajský koordinátor už od prosince zjišťuje počty přednostních skupin obyvatel k očkování, protože ve státní strategii uvedeny nebyly,“ uvedl Hřib. Hlavnímu městu nabídli pomoc při organizaci očkování obyvatel nad 80 let pediatři. V první vlně se totiž nepočítá s očkováním dětí. „A tak mají lékaři pro děti a dorost prostor nabídnout své služby a zkušenosti,“ uvedl primátor. Praha neprovozuje vlastní nemocnici a personální obsazení očkovacích týmů lékaři a sestrami by tak byl problém.

Magistrát se chystá spustit informační kampaň, která bude zaměřena na lidi, kteří s očkováním váhají.