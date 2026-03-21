Poplach v Žižkovské věži. Kvůli požáru ve výtahu se evakuovalo sto lidí

  18:51aktualizováno  18:51
V pražské Žižkovské věži zasahovali hasiči. Ve výtahové šachtě začal jiskřit motor, před příjezdem hasičských jednotek se z objektu evakuovalo 100 lidí. Na místě byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Událost se obešla bez zranění.
Ve výtahové šachtě Žižkovské věže byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. (21. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Hasiči dostali hlášení o požáru přesně v 17 hodin.

„Došlo k jiskření motoru ve výtahové šachtě, což způsobilo zakouření výtahové šachty ve vyšších patrech,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Zakouření následně způsobilo i spuštění elektronické požární signalizace. „Před příjezdem jednotek proběhla evakuace,“ doplnil Řezáč. Ve výtahu se v době zajiskření nikdo nenacházel.

Oheň se podařilo uhasit vodou z místního zdroje. Událost se obešla bez zranění a hasičské jednotky se po šesté hodině vrátily zpět, doplnil mluvčí.

