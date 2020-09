Praha po rekordním skoku v počtu nakažených zvažuje další omezení. Změny by se týkaly nošení roušek uvnitř

Praha Praha zvažuje rozšíření opatření proti koronaviru. Podle hlavní hygieničky v metropoli Zdeňky Jágrové v Praze za posledních 24 hodin přibylo 220 nových případů, co je největší nárůst od počátku epidemie. Jágrová to řekla v rozhovoru pro Českou televizi. Pro server Lidovky.cz hygienička doplnila, že změny by se týkaly nošení roušek ve vnitřních prostorách.

„Nic se tento týden měnit nebude, maximálně až ten příští. Změny by se týkaly nošení roušek ve vnitřních prostorách, jednalo by se jen o doplnění stávajících nařízení. Nic víc se měnit nebude," řekla serveru Lidovky.cz hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová. „Zatím nevíme, jaká přesná opatření bychom přidali, plán teprve připravujeme. Pokud by se jednalo o nošení roušek ve službách, tak bychom to předem projednali se zástupci jednotlivých sektorů. Nicméně nařízení by platilo pro zákazníky služeb, ne pro personál," dodala Jágrová.