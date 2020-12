Prahou i přes protivirová opatření prošli Mikuláši s čerty. V Brně uspořádali netradiční akci

Praha/Brno Ani přetrvávající protikoronavirová opatření nezkazila v sobotu dětem radost z mikulášské tradice. Na různých místech Prahy mohly jako každoročně potkat svatého Mikuláše v doprovodu čertů a andělů. Některé z postav vyřešily současnou situaci maskami zakrývajícími celý obličej i hlavu. V omezené míře se hlavním městě konaly i tradiční mikulášské akce.

Postavy mikulášské trojice chodili po ulicích v převážné většině bez roušek. „Samozřejmě si je nasadíme, až dorazíme k dětem domů. Myslím, že jim to zážitek nepokazí,“ řekl jeden z Mikulášů. Některé skupiny pak zůstaly pod maskami i venku. Na Smíchově tak mohli lidé potkat například anděla s vlčí hlavou nebo čerta s obličejem kozy.



V centru Prahy uspořádala společnost Pražské Benátky ve spolupráci s Muzeem Karlova mostu tradiční akci Čerti na Čertovce. Převážně rodiny s dětmi pozorovaly ohňovou show pražských čertů z lodí i z mostu. Musely se však obejít bez postav Mikuláše, anděla a čerta, které v minulých letech rozdávaly sladkosti na nedalekém vánočním trhu na Kampě.



Dodržet mikulášské tradice umožnil nedávný přechod země do mírnějšího stupně protiepidemického systému. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) však již dříve připomněl, že musí Mikuláš s doprovodem „dodržovat stejná opatření jako pozemské bytosti.“ Ve vnitřních prostorách musí mít nasazené roušky, uvnitř se smí také sejít nanejvýš deset lidí. Lidé se tak museli obejít bez větších mikulášských večírků či hromadných setkání.



V Brně uspořádali Mikuláše naruby

Netradiční mikulášskou akci v sobotu odpoledne uspořádali v brněnském Divadle Husa na provázku. Místo obvyklého postupu, kdy Mikuláš s andělem a čertem naděluje dobroty dětem, bytosti z Provázku od lidí jídlo vybírali. Lidé mohli nosit trvanlivé potraviny či hygienické potřeby, nebo si je koupit ze zásob divadla. Vybrané potraviny jsou určené pro potravinovou banku, řekla mluvčí divadla Alžběta Nagyová.

„Akce se setkala s velkým ohlasem, lidé často nosili věci, které sami nakoupili, a naše zásoby se dokonce vyprodaly. Museli jsme běžet doplnit zásoby do nedalekého supermarketu,“ uvedla Nagyová.

Mikuláš s andělem a čerty vstupovali od 14:00 pravidelně každou půlhodinu na balkón divadla orientovaný na Zelný trh, aby děti pod balkónem pobavili dvacetiminutovým vystoupením. Při něm jednak vybírali od lidí trvanlivé potraviny a hygienické potřeby, ale také v košíčku spouštěli dětem malé balíčky se sladkou odměnou.

„Jsem ráda, že rodiče často posílali samotné děti, aby potraviny předaly. Často to bylo spojeno právě s vysvětlením, že tím pomáhají dětem, které se nemají tak dobře jako ony,“ podotkla Nagyová.

Mikuláš naruby zájmem lidí předčil očekávání pořadatelů, kteří uvažují, že s potravinovou bankou naváží pravidelnou spolupráci. „Společně to vyhodnotíme až v pondělí, ale hezky by to odpovídalo naší snaze dělat dobré skutky,“ dodala Nagyová.

Tradice již od středověku

Mikulášská nadílka se připomíná už od středověku a je rozšířena po celém světě. Biskup Mikuláš, ochránce víry před pohanstvím, zachránce nespravedlivě obviněných a patron mnoha profesí a řemesel, patří k nejuctívanějším svatým v celém křesťanství. V Česku přežil i totalitní režim, kdy byly církevní svátky potírány.



Mikuláš se narodil kolem roku 280 v Turecku do rodiny bohatých křesťanů a po smrti svých rodičů velkou část majetku rozdal chudým. Již jako mladík se stal biskupem v Myře, dnešní Demre v Turecku, kde také kolem roku 345 zemřel a byl pohřben. Dodnes je tento svatý uctíván mimo jiné jako ochránce námořníků, obchodníků, poutníků či dětí a jako patron Ruska, Lotrinska i několika měst, například Amsterodamu či italského Bari. Právě v Bari v bazilice sv. Mikuláše jsou uloženy údajné Mikulášovy ostatky. V 11. století je tam přenesli italští piráti, kteří je uloupili v Turecku.