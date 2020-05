Prahu 6 a Bohnice propojí přes nový most tramvajová linka, dočasně vznikne i lanovka

Praha Hlavní město plánuje vybudovat tramvajovou trať propojující Podbabu přes nový most v Troji s Bohnicemi. Před tím však jako dočasné řešení vznikne lanovka s obdobnou trasou, která má před dokončením tramvaje zajistit přímé spojení mezi Prahou 6 a 8. Plán v pondělí schválili pražští radní.

Lanovka má podle dřívějších odhadů vyjít na 1,5 miliardy korun a hotová by mohla být do pěti let. Město také plánuje napojit tramvajemi Bohnice na Kobylisy a Podbabu na Suchdol.

I když jsou Bohnice vzdušnou čarou od Prahy 6 nedaleko, neexistuje mezi nimi přímé spojení. V současnosti podle schváleného materiálu většina lidí jezdí metrem přes centrum, což je podle vedení města nepohodlné a zatěžuje to dopravní systém. Dlouhodobě se proto plánuje propojení obou městských částí tramvajovou tratí, které je spojeno s rozvojem tramvajové sítě na obou stranách Vltavy.

Při stavbě nového mostu přes Vltavu by bylo nutné prorazit téměř kilometrový tunel skálou mezi Trojou a Bohnicemi, jde tak o složitý projekt. Plán stavby rozdělen do několika etap, tunel by měl vzniknout jako poslední po roce 2030. Před stavbou samotné trati mezi Bohnicemi a Podbabou by měl dopravní podnik vybudovat také tramvajové trati napojující bohnické sídliště na metro v Kobylisích a spojující Podbabu a metro Dejvická se Suchdolem, kam dojíždí velké množství studentů České zemědělské univerzity.

S ohledem na předpokládanou délku budování všech tras chce magistrát jako dočasné řešení postavit lanovku, která může být podle materiálu hotova do pěti let. K projektu lanovky již bylo zahájeno posouzení jeho vlivu na životní prostředí (EIA).

Podle dokumentace pro EIA má trasa lanovky vést od terminálu veřejné dopravy v Podbabě přes řeku a Císařský ostrov k zastávce v Troji, která bude umístěna vedle areálu zoologické zahrady. Poté bude následovat stoupání do Bohnic ke stanici u obchodního centra Krakov. Cesta z Bohnic do Dejvic by se lanovkou měla zkrátit skoro o půl hodiny. Klimatizované kabiny by měla nést tři lana na pěti ocelových sloupech s betonovými základy ve výšce mezi 25 a 44 metry.

Podle informací prezentovaných v říjnu na magistrátním výboru pro dopravu mají být náklady na stavbu lanovky 1,5 miliardy korun. Jízda má trvat sedm minut a kabiny by měly být v méně než minutových intervalech schopné přepravit 2000 cestujících za hodinu.

S plánem stavby lanovky přišlo minulé vedení magistrátu. Tehdejší radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) navrhoval také projekt lanovky od Vltavy na Letnou, z toho však sešlo. V předchozích volebních obdobích se hovořilo mimo jiné o lanovce ze Smíchova na Pankrác, přes Prokopské údolí nebo z Holešovic do Troje. V současné době v Praze funguje pozemní lanovka na Petřín a další je v zoo v Troji.