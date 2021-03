Praktici dají vakcinaci svaly, za měsíc lze zvládnout naočkovat až 4,3 milionu lidí. Strašákem je byrokracie

PRAHA Pokud do Česka přijde dostatečný počet vakcín, podle současných kapacit lze zvládnout naočkovat až 4,3 milionu lidí za měsíc. Šéf praktiků Petr Šonka však varuje před administrativní zátěží i přetlačovanou o vakcínu v krajích.

Už týden jsou mezi místy, kde lze podávat vakcínu proti koronaviru, zahrnuti také praktičtí lékaři. Jejich výkon může být zásadní. Podle dat ministerstva zdravotnictví mohou zajistit až třetinu veškeré vakcinace v zemi. Ukazují to přehledy, které vypracovalo ministerstvo zdravotnictví a Lidovky.cz získaly jejich kopii.



Z údajů lze vyčíst, že u praktiků se může naočkovat za den 41,2 tisíce osob. Praktických lékařů je v Česku okolo pěti tisíc. Přes čtyři tisíce z nich už deklarovalo zájem očkovat své pacienty. Pokud se k tomu přičtou velkokapacitní centra, jako je například to v areálu O2 Arény v Praze, ale i další místa v krajích, čísla šplhají až ke 142 tisícům naočkovaných za den. V souhrnu by tak bylo možné naočkovat přes čtyři miliony obyvatel měsíčně.

Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů

U praktiků jsou přitom nevyužité rezervy. „Praktici očkují jen v krajích, ve kterých to umožnily krajské reprezentace. Do současnosti proto všechny vakcíny směřovaly do krajských očkovacích center. Kraje si s nimi nakládaly, jak je napadlo. Byly ale kraje, které pochopily, že je dobré pustit praktiky do hry. Jde například o Zlínský kraj, Prahu 7, Jihomoravský kraj. Jiné kraje to ale zásadně odmítaly,“ popsal pro Lidovky.cz Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

Místo 300 očkuje jen 11

„Jsem z Plzeňského kraje. K nám přišlo v týdnu asi 3300 očkovacích dávek. Řeklo se, že třetinu dostanou praktici. Takže máme 1100 dávek. Dodávka probíhá vždy po sto dávkách. Nelze ji dělit. Výsledkem je, že u nás začalo očkovat jedenáct praktiků z celkového počtu tří set, kteří jsou připraveni očkovat,“ uvedl předseda Šonka.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v neděli v ČT uvedl, že do Česka bylo zatím dodáno 818 450 vakcín, které byly využity ze 78 procent. Bez započtení nově dodaných vakcín, jež jsou určeny pro použití v tomto týdnu, bylo využito 92 procent dávek. Dlouhodobý nedostatek očkovacích látek však není jediný problém, který komplikuje rychlou, plošnou vakcinaci.

U praktiků drhnou také zápisy pacientů do centrálního registru. Původně se s těmito zápisy nepočítalo. Nově jde o podmínku. Praktici musí nejprve domluvit termín vakcinace s pacientem. Jeho údaje následně zadat do systému. Stát si tím drží kontrolu, jaký lékař naočkoval daného pacienta. Zná i podanou vakcínu. Umožní to také ohlídat riziko, aby se zájemci nesnažili obejít systém právě přes praktiky.

Zaseklá dodávka

Pro distribuci vakcín se u praktiků zvolil klíč dle toho, kolik mají nahlášených pacientů do centrálního registru. „Průšvih je v zadávání. Původně to mělo umět komunikovat s naším softwarem. Problém je, že toto propojení nefunguje. Pacienti se tak do systému zadávají ručně. Musím zadat jeho jméno, příjmení a rodné číslo. Pak to začne ověřovat, jestli jde o pacienta, jehož mám v registraci. Nesmíme očkovat pacienta, který není náš,“ upozornil Šonka. Sám má v ordinaci nahlášené tři stovky zájemců o vakcinaci. Všechny je musí zavést do centrální databáze.

Kolik času mu to zabere? „Je to různé podle denní hodiny a podle toho, jak je systém zatížený. Troufl bych si ale říci, že za hodinu jste schopný zadat 20, maximálně 30 pacientů, když jste šikovný,“ dodal. Ani potom ale nemusíte mít vyhráno.

Šonka serveru Lidovky.cz přiblížil případ své kolegyně. Od minulého pondělka obvolávala pacienty ve věku nad 70 let, aby se dostavili k vakcinaci proti covidu-19 během víkendu. Udělala to proto, aby se senioři nemuseli potkávat v ordinaci s nemocnými pacienty. Měla příslib, že v pátek dostane vakcínu pro sto zájemců. V ten den ale zjistila, že není ještě hotový systém pro distribuci, takže vakcíny nepřivezou.

„Paní doktorka zase pacienty obvolávala, aby o víkendu nechodili, s tím, že vakcíny asi dorazí později. Náhradní termín ale neměla,“ uvedl Šonka příklad zmaru. Potvrzuje se podle něj, že praktici jsou připraveni a ochotni očkovat i o víkendu. Potíž je však v tom, že nemají čím.