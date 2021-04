Praktici dostanou po Velikonocích asi 60 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca

Praha Praktičtí lékaři dostanou po Velikonocích asi 60 000 dávek vakcíny proti nemoci covid-19 od firmy AstraZeneca. Nově jim bude očkovací látka doručena distributorem přímo do ordinací. Uvedl to ve čtvrtek Český rozhlas - Radiožurnál. V posledních týdnech kvůli nižším dodávkám vakcín ministerstvo zdravotnictví podle rozhlasu požádalo distributora, aby doručoval vakcínu jen do zdravotnických zařízení s lékárnou. Praktici si tak pro vakcíny museli do lékáren sami jezdit.

AstraZeneca po kritice z USA upravila výsledky studie, má o tři procenta nižší účinnost „Dohodli jsme se, že od příštího týdne se spouští nový model distribuce. Ten, který předjímá smlouva. Očkovací látka AstraZeneca bude distribuována přímo do ordinací podle objednávek, které praktičtí lékaři vystaví,“ sdělil rozhlasu náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) pro zdravotní péči David Šmehlík po jednání s dalšími pojišťovnami, ministerstvem zdravotnictví i zástupci distributora vakcíny a praktických lékařů. Krajským koordinátorům očkování ale podle rozhlasu nadále zůstane pravomoc, část dodávky vakcín využít například pro potřeby doočkování druhých dávek pro učitele.

Firma Alliance Healthcare, která vakcínu od AstraZeneky v Česku distribuuje, rozhlasu sdělila, že ve středu dorazilo do země 98 700 dávek. Z nich podle šéfa společnosti Jana Rohrbachera dostanou 41 000 očkovací centra a zbylé dávky vakcíny budou doručeny k asi 600 praktických lékařů. Podle Rohrbachera je ale vakcín stále málo. Alliance Healthcare eviduje asi 3000 objednávek od praktiků, uvedl rozhlas. Sdružení praktických lékařů podle Radiožurnálu v minulosti kritizovalo to, že si lékaři musejí na vlastní náklady sami jezdit pro vakcíny do lékáren. Situaci podle zúčastněných komplikovalo také objednávání dodávek přes krajské koordinátory. „Docházelo tam k určitým komunikačním šumům,“ uvedl Šmehlík z VZP. Německý prezident se nechal očkovat vakcínou AstraZeneca, totéž plánuje kancléřka Merkelová Praktikům také vadilo to, že se nemohli spojit s distributorem a očkování řádně plánovat. Šéf Alliance Healthcare řekl rozhlasu, že firma si pro distribuci sama musela vytvořit seznam tisícovek praktických lékařů. „Ten seznam nám nikdo nedal,“ uvedl Rohrbacher. „My jsme podle objednávek, které jsme dostali, museli všechny praktiky obvolat, abychom jeli na správnou adresu a ve správné době, kdy tam je někdo z personálu, zejména pan doktor,“ dodal. V Česku se proti covidu-19 očkuje od 27. prosince. Praktičtí lékaři se do očkování postupně zapojují od začátku března. Podle středečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) už podali praktici zhruba 191 000 dávek vakcín a registrují kolem 486 000 zájemců o očkování. Celkem bylo v Česku do středečního večera podáno přes 1,7 milionu dávek vakcín proti covidu-19.