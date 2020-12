Praktičtí lékaři otestují antigenními testy na covid-19 patrně jen své registrované pacienty

Praha Praktičtí lékaři, kteří se od 18. prosince zapojí do testování veřejnosti na covid-19, budou pravděpodobně testovat jen své registrované pacienty. Zapojení lékaře do testování by mělo být dobrovolné, ne všichni mají vhodné prostorové, materiální a personální možnosti. Novinářům to v úterý řekl lékař Bohumil Seifert ze Společnosti všeobecného lékařství.

Blatný vyzval lidi, aby se nechali testovat. Je to nutné pro udržení otevřených obchodů a restaurací Od 18. prosince se budou moci lidé nechat otestovat na koronavirus takzvaným antigenním testem. Hlavní síť odběrových míst bude v nemocnicích, zapojí se i někteří praktičtí lékaři a ambulantní specialisté. Seifert v úterý uvedl, že nemá informace o tom, kolik praktiků se do testování zapojí. Podle něj je ale pravděpodobné, že lékaři budou testovat jen své registrované pacienty. „Neumím si představit, že by ordinace praktických lékařů testovali pro příchozí z ulice,“ uvedl Seifert.

Testování, které bude hrazené ze zdravotního pojištění, bude možné absolvovat mezi 18. prosincem a 15. lednem jednou za pět dní. Testovat se nebudou lidé 90 dní po vyléčení z nemoci covid-19.Testování na covid-19 není podle Seiferta prioritou praktických lékařů. Ti musí i nadále zachovat dostupnou primární péči, tedy péči o pacienty s akutním onemocněním, o chronické pacienty či zajištění prevence. Ne každý lékař má ve své ordinaci dostatečné prostorové, materiální a personální podmínky, dodal Seifert. Mnozí praktici se ale podle něj už nyní zapojují a někteří nabízejí antigenní testování za úhradu. Testování učitelů zdarma začíná, podstoupit jej podle odborářů chce jen třetina pedagogů Antigenními testy se v současnosti mohou nechat otestovat učitelé. V minulých týdnech testovaly touto metodou své klienty také domovy pro seniory a další lůžková zařízení sociálních služeb. Povinnost jim skončila v pátek 4. prosince, do 12. prosince budou testovat ještě své zaměstnance. Ukončení testování pracovníků v domovech pro seniory v úterý opět kritizoval praktický lékař Boris Šťastný. „Ukončení testování v době, kdy dochází k výraznému rozvolňování opatření, to považuji za chybu,“ řekl na tiskové konferenci. Testování učitelů bude stát maximálně 70 milionů korun, uhradí se ze zdravotního pojištění, tvrdí Blatný Podle něj na omezení šíření koronaviru v sociálních zařízeních neměl nijak zásadní vliv zákaz návštěv, který platil až do uplynulého víkendu. Naopak podle Šťastného pomohlo testování klientů a zaměstnanců. Podle Šťastného by měla být povinnost testování v sociálních zařízeních doplněna do protiepidemického systému PES. Ten nyní u zdravotnických a sociálních zařízení v závislosti na riziku šíření koronaviru reguluje pouze možnost návštěv.