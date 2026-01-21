Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu

Autor: ,
  9:20aktualizováno  9:31
Kvůli netěsnosti na potrubí v Praze 10 jsou od časného středečního rána bez dodávek tepla a teplé vody tisíce lidí v části Vršovic a Strašnic. Havárie má vliv i na provoz v ulici Na Padesátém, kde je nedaleko místa úniku neprůjezdný levý jízdní pruh. Základní škola V Rybníčkách vyzvala rodiče, ať děti teple oblečou.

Technici pracují na odstranění poruchy. Pražská teplárenská předpokládá obnovení dodávek ve středu večer. V Praze stejně jako v ostatních částech Česka je mrazivé počasí.

Poruchu technici zjistili na potrubí ve Vyžlovské ulici ve Strašnicích.

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)
V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí. (21. ledna 2026)
V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí. (21. ledna 2026)
V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí. (21. ledna 2026)
10 fotografií

„Porucha dočasně ovlivňuje dodávky tepla a teplé vody v části Prahy 10, konkrétně v lokalitách Skalka, Na Padesátém, Rybníčky a v části Starých Strašnic. Dotčeno je přibližně 5500 domácností,“ uvedl Pavel Maďar z obchodního úseku Pražské teplárenské.

Bližší informace o rozsahu poruchy mohou zájemci zjistit na webu Pražské teplárenské.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.