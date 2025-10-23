Přátelé a příznivci si připomenou Danu Drábovou. Zveřejnili dojemné video

Autor: ,
  13:28
Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si ve čtvrtek večer v pražském Foru Karlín připomenou její přátelé a příznivci. Akce začíná od 19 hodin a iDNES.cz ji bude vysílat živě.

Vzpomínkový večer pořádají organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club, zazní vzpomínky na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života. Vystoupení doprovodí i hudební program.

Iniciativa Dárek pro Putina na sociální síti X zveřejnila video složené z fotografií pořízených v průběhu života Dany Drábové.

Jaderná fyzička zemřela po vážné nemoci 6. října. Bylo jí 64 let. Veřejný pohřeb si nepřála, vzpomínkovou akci organizace pořádají po dohodě s její rodinou. Příznivce organizátoři požádali, aby nenosili květiny či jiné dary, ale místo toho podpořili některou z organizací, které se věnují pomoci samoživitelkám či Ukrajině. Vstup na akci je zdarma, účastníci se museli předem registrovat.

Dana Drábová
Pohřeb Dany Drábové
Pohřeb Dany Drábové
Miloš Zeman, Miroslav Grégr a Dana Drábová před JE Temelín (9. října 2000)
24 fotografií

Tento týden iniciativa Dárek pro Putina vyhlásila sbírku na raketu s plochou dráhou letu pojmenovanou po Daně Drábové. Zbraň je schopná zasáhnout Moskvu i Petrohrad.

Podle zakladatele projektu Martina Ondráčka vyvolalo jméno populární jaderné inženýrky mimořádnou vlnu solidarity. Spolek vybírá 12,5 milionů korun. „Vyčítám si, že jsem to neudělal za jejího života,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Ondráček.

Drábová se angažovala také v komunální politice nebo v podpoře Ukrajiny po napadení Ruskem v únoru 2022. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála víc než čtvrtstoletí, od roku 1999.

Žádný jiný státní úředník tak dlouho v tak vysoké funkci v polistopadové historii nevydržel. Předloni v listopadu ji vláda jmenovala do funkce na dalších pět let. Nyní hledá jejího nástupce, vyhlásila výběrové řízení.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.