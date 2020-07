‚Přátelství‘ covidu a chřipky děsí lékaře. Jejich spojením se průběhy nemocí ještě zhorší

Praha Dokud je koronavirus samotář, nedělá většinou velké problémy. To dokládají i statistiky. Horší je, když si najde přátele. Proto jsou covidem ohroženi hlavně lidé s různými druhy chronických onemocnění – od cukrovky přes kardiovaskulární poruchy až po astma. Dříve než za půl roku se ale k v současnosti mediálně nejpropíranější nemoci může přidat další nepříjemný kamarád: chřipka. A to může být problém.

„Souběh chřipky a covidu u pacientů máme zatím ozkoušený jen zcela minimálně. Pro nakaženého je to ale jednoznačně problém,“ řekl serveru Lidovky.cz Pavel Březovský, šéf Státního zdravotního ústavu (SZÚ), kde právě připravují klíčový manuál pro zdravotníky zaměřený na covid během chřipkové sezony. „Chřipka má výjimečné postavení, je totiž infekční a velmi snadno přenositelná,“ upozorňuje Březovský.



Jan Beroušek, vedoucí oddělení ARO FN Motol.

V čem spočívá jádro možného problému? Chřipka i covid v těle působí podobné změny. Jejich razance může někdy být stejná pro obě onemocnění, jindy se liší. Každá z těchto nemocí ale dokáže v krajním případě způsobit těžký zánět plic a vést až k jejich selhávání. „Pokud se virus v organismu výrazně namnoží, dojde k rozvoji zánětu, což je naše obranná reakce,“ popsal serveru Lidovky.cz před časem útok viru na plíce vedoucí lůžkové části kliniky intenzivní péče pražské Fakultní nemocnice v Motole Jan Beroušek.

Když bude mít pacient covid, chřipka může být nemocí, která jeho průběh ještě zhorší. V létě se téměř nevyskytuje, blíží se ale její sezona.

Blížící se sezona chřipky přidělává vrásky na čele také epidemiologům. „Když dostane člověk chřipku, tak mu to oslabí lokální obranyschopnost dýchacích cest a tím pádem se koronaviru otevře dálnice přímo do plic,“ řekl deníku Právo vedoucí epidemiologické skupiny při ministerstvu zdravotnictví Rastislav Maďar.

Upozorňuje přitom stejně jako Březovský na to, že koronavirus se do jisté míry chová jako mrchožrout – nejlépe se mu hoduje na oslabených jedincích. Zdravý imunitní systém si v drtivé většině případů s covidem poradí. „Bojíme se, že se spojí s jinými virózami a nákaza bude horší,“ uvedl Maďar. Černým scénářem jsou pak podle něj situace, kdy o život půjde při souběhu obou nemocí i člověku, který není považován za součást rizikové skupiny. Epidemiolog to přirovnal ke spolupráci chřipky s pneumokokem, která způsobuje zápal plic. Na ten zemřou ročně po světě miliony lidí.

Očkujte se, prosí lékaři

Zatímco svět napjatě sleduje několik firem v závodě o nejrychleji vyvinutou vakcínu proti covidu-19, na chřipku už ji lidstvo zná od třicátých let minulého století. Nejlepší obrana proti kombu dvou plicních záškodníků je právě očkování. Tento doporučující evergreen chce dostat k uším lékařů také Březovský v manuálu, který připravuje jeho ústav. „Nízká proočkovanost nás dlouhodobě trápí,“ přiznává.

Testování na koronavirus.

Zkušenost s očkovací osvětou má z první ruky a zároveň nejvyšších pater. Mezi lety 2002 a 2006 měl na ministerstvu zdravotnictví na starost odbor zdravotní péče. „Už tehdy jsme se snažili spouštět očkovací akce za podpory zdravotních pojišťoven, takže vím, jaký problém to byl, než se celá mašinerie rozjela a lidi ji začali vnímat jako potřebnou,“ zavzpomínal dětský otorinolaryngolog, který tak byl při chřipkových epidemiích v první linii.

Nyní by byl lékař rád, aby alespoň lidé z rizikových skupin vyrazili za svými praktiky a domluvili si na podzim proti chřipce očkování. V běžné populaci je proočkovanost proti chřipce podle odborných odhadů okolo osmi procent. U vyšších věkových skupin a lidí s chronickými potížemi nedosahuje většinou výše než dvacet procent.

Muži a ženy v bílých pláštích navíc trochu kážou vodu, ale pijí víno.

Profesionální slepota lékařů

Ačkoliv totiž v podstatě tvoří zdravotnickou infrastrukturu státu, chránění sami nejsou. „Problémy máme bohužel i s proočkovaností lékařů,“ přiznává Březovský, který se podle vlastních slov z počátku své praxe očkování také vyhýbal. Dnes už je v tomto směru poctivý.

„Víc než cokoliv jiného je to profesionální slepota lékařů,“ peskuje své kolegy. Například v nemocnicích ale podle něj takový problém není. Probíhají tam totiž pravidelné preventivní prohlídky, pro vstup na sál jsou některá očkování dokonce povinná. Na „obvoďáky“ ale páku nikdo nemá.

Už nyní je však jasné, že souběhu covidu a chřipky se řada pacientů nevyhne. Dávek vakcíny totiž bude maximálně tolik, aby se proočkovalo deset procent populace.

Očkovat se proti chřipce je ideální s předstihem několika měsíců, tedy na podzim. Skutečná chřipková sezona totiž začíná po Novém roce.

Ještě na podzim ale proběhne test spojení covidu a dalších nemocí. Od října totiž odstartuje období, ve kterém začínají řádit běžné respirační chodby jako nachlazení, bolesti v krku a podobné. Na ty však vakcína neexistuje.