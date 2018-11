‚Pravda je na mé straně.‘ Premiér Babiš zopakoval, že z funkce neodstoupí

PRAHA Premiér Andrej Babiš v neděli večer vystoupil v pořadu „Vládní krize: Andrej Babiš exkluzivně“ na stanici TV Nova. V živém půlhodinovém rozhovoru s moderátorem Reyem Korantengem zopakoval, že z funkce premiéra neodstoupí.

Babiš po sobotních demonstracích zopakoval, že z funkce premiéra neodstoupí. Zároveň uvedl, že je mu líto, když proti němu lidé demonstrují. „Mě to velice mrzí a je mi to líto, protože já si myslím, že ty demonstranti nemají pravdu,“ řekl.

Babiš mladší je podle premiéra i kvůli své nemoci přesvědčen, že do Ruska odjel nedobrovolně. „Vysvětloval jsem mu, o co jde. Ale on je přesvědčen, že na ten výlet do Ruska šel nedobrovolně,“ řekl. Odmítl, že by poslal syna na Krym proto, aby se vyhnul výslechům v kauze Čapí hnízdo. Otázku označil za nesmysl.

Podle Babiše žádná strana ani hnutí nemá důvod vládu schodit. „Naše vláda je úspěšná,“ zhodnotil své působení. Poděkoval také prezidentovi Zemanovi, který vyjádřil současné vládě podporu.

Televize Nova v neděli večer odvysílala i vyjádření Beaty Babišové, matky Andreje Babiše mladšího. Zkritizovala postup novinářů Seznam Zpráv Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka, kterým získali rozhovor s jejím synem. Obvinila je ze ,,skandálního útoku proti soukromí“.



„Tím, že byla zveřejněná adresa našeho bydliště, dnes nemůžeme svobodně ani vyjít z bytu na ulici. Prosím novináře, aby respektovali naše soukromí, zdravotní stav našeho syna a dál nás neobtěžovali,“ řekla. „Už s nimi hovořit nebudeme,“ dodala na závěr. Podle slov premiéra Babiše jeho syn a exmanželka pochopili, že je novináři zneužili.



Celá kauza odstartovala v pondělí, kdy server Seznam Zprávy odvysílal reportáž s rozhovorem s Babišem juniorem natočeným skrytou kamerou. Novináři Sabina Slonková a Jiří Kubík vypátrali současné bydliště premiérova syna, který v rozhovoru obvinil spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu.