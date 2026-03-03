Opozice chce usnesení na podporu USA a Izraele a zvýšit výdaje na obranu

Připomíná podle něj chování bývalé vlády Andreje Babiše v době pandemie covidu-19.
„Na jednání Poslanecké sněmovny předložíme usnesení na podporu Izraele a USA a k odsouzení íránských útoků,“ oznámil už v pondělí bývalý ministr zahraničí, člen poslaneckého klubu Pirátů Jan Lipavský.
Šéf opozičních lidovců Marek Výborný vyjádřil před schůzí Sněmovny pochopení k limitovanému zásahu USA a Izraele proti Íránu.
Jsme na začátku konfliktu, který se zdá vleklý, řekl Rakušan
„Jsme na začátku konfliktu, který se zdá vleklý a komplikovaný,“ prohlásil ptedseda STAN, bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. „Ocitáme se ve světě, který není bezpečný,“ prohlásil Rakušan.
Nelze se podle něj spokojit s vyjádřením premiéra Andreje Babiše, že jeho vládní koalice nemá válku ve svém programovém prohlášení. Svět se totiž podle Rakušana neptá, co má má Babišova vláda ANO, SPD a Motoristů sobě ve svém programovém prohlášení.
Výborný řekl iDNES.cz, že probíhá jednání i se zástupci vládní koalice, aby k situaci na Blízkém východě mohl vystoupit zastupce každé ze stran zastoupených ve Sněmovně. Zatím ale podle něj není dohoda, že vládní koalice jednání o takovém bodu umožní.
Žádný důvod takové jednání umožnit nevidí předseda Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura.
Rozdílný postoj Babiše a Okamury k útoku USA a Izraele proti Íránu
Koaliční strany se na útok USA a Izraele proti Íránu dívají velmi rozdílné. ANO i Motoristé sobě akci spojenců České republiky podporují.
„Pravděpodobně k tomu naši spojenci určitě měli nějaký zásadní důvod,“ řekl premiér k útoku Američanů a Izraele vůči teokratickému režimu Íránu. „Podporovali terorismus všude ve světě,“ řekl Babiš o íránském režimu. Je podle něj důležité, aby válka skončila co nejdříve.
Naopak podle předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury útok Spojených států a Izraele na Írán zvyšuje riziko destabilizace a násilí nejen na Blízkém východě i riziko masové migrace do Evropy a energetické krize. „Oslabuje a porušuje mezinárodní řád,“ řekl Okamura. Útok USA a Izraele je podle něj v rozporu s Chartou OSN.
TOP 09 navrhne navýšit peníze na obranu o 21 miliard korun
TOP 09 navrhne při projednávání státního rozpočtu na letošní rok úspory ve státním rozpočtu v rozsahu 64 miliard korun. Návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard strana odmítá. „Schodek je nezákonný,“ řekl šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Strana chce také vrátit 21 miliard korun resortu obrany, kterému je oproti původnímu návrhu minulé vlády Petra Fialy vzala nová vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. TOP 09 to neúspěšně prosazovala už při jednání rozpočtového výboru.
Šéf lidovců Marek Výborný vyzval jménem KDU-ČSL vládní koalici, aby přehodnotila výši výdajů na obranu a vrátila je na původní navrženou úroveň.
„Stávající výdaje na obranu jsou dostačující. Nejsou na to ani peníze,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Tiskové konference stran ve Sněmovně