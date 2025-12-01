Pravoslavná církev čelí insolvenci. Návrh podali duchovní, nedostávají platy

Autor: ,
  20:14aktualizováno  20:14
Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení s pravoslavnou církví. Jeden z kněžích podal návrh kvůli údajným dluhům na platech. Požaduje také vyhlášení konkurzu, tedy likvidačního řešení úpadku. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Na návrh upozornil server Seznam Zprávy. Insolvenční návrh podal kněz Karen Sarkissian, který údajně nedostal plat od července a církev mu podle údajů v jeho návrhu dluží skoro 66 tisíc korun. Podle Seznam Zpráv takto pravoslavná církev dluží peníze za platy desítkám lidí.

Insolvence míří vůči Pražské pravoslavné eparchii, což je hlavní správní jednotka pravoslavné církve v Česku a na Slovensku. Sarkissian v insolvenčním návrhu uvádí, že církev dlouhodobě nehradí platy duchovním a zaměstnancům. Soud žádá, aby poslal církev do konkurzu, což by znamenalo uhrazení dluhů rozprodejem majetku.

„Už toho mám dost. Dlouho jsem čekal, jestli se ta situace nějak rozumně vysvětlí, ale Pražská pravoslavná eparchie nic neřešila, nekomunikuje a obávám se, že kvůli tomu můžeme ztratit i registraci u ministerstva kultury,“ řekl Seznam Zprávám Sarkissian, kněžským jménem otec Cyril.

„I když jde o církevní subjekt, v insolvenci se na eparchii hledí jako na jakoukoli jinou právnickou osobu. Pokud nemají na výplaty a provoz, pravděpodobně dojde ke konkurzu,“ uvedla advokátka navrhovatele Helena Nutilová.

Další duchovní serveru řekli, že dluhy pravoslavné církve jsou až v desítkách milionů a financování organizace je neprůhledné. „Církev letos obdržela od státu dostatek finančních prostředků, ze kterých měla bez problémů pokrýt provoz. Přesto se nyní řeší dluh kolem 20 milionů korun a je pravděpodobné, že skutečná částka bude ještě vyšší,“ sdělil otec Jan Týmal.

„Doufáme, že insolvence povede k transparentnímu auditu účetnictví, protože eparchiální rada – ačkoliv je správním orgánem – byla poslední roky prakticky odříznuta od jakýchkoli informací a dokumentů,“ řekl Seznam Zprávám člen eparchiální rady, otec Vít Metoděj Kout.

Minulý týden oznámilo ministerstvo kultury, že pravoslavné církvi 23. listopadu vypršela lhůta pro úhradu finančních závazků vůči státu. Ministerstvo prověřuje žádost o prodloužení lhůty. Poté může s církví zahájit správní řízení, v němž by jí mohlo odebrat zvláštní práva, například k uzavírání sňatků, sdělila tehdy za ministerstvo Ivana Awwadová.

Před týdnem také Ekumenická rada církví v České republice na jeden rok pozastavila pravoslavné církvi v českých zemích členství v radě. Důvodem rozhodnutí je vážné narušení důvěry a spolupráce. K tomu podle rady vedlo jak netransparentní hospodaření pravoslavné církve, tak i například možný ruský vliv na tuto církev a zneužívání služby církve k proruské propagandě.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Pravoslavná církev čelí insolvenci. Návrh podali duchovní, nedostávají platy

Tři tisíce věřících, převážně Ukrajinců, se v noci ze soboty na neděli...

Poslední slovo

Jak jsme se nezasmáli. O nehumorné adventní náladě

Ondřej Neff

Házenkářky slaví postup. Na MS rozdrtily Kubu, narazí i na olympijské vítězky

Veronika Malá se raduje v utkání proti Kubě.

Soud zastavil Trumpa. Zrušil a i zakázal jmenování jeho právničky prokurátorkou

Alina Habbaová vyloučena z výkonu funkce federálního prokurátora (1. listopadu...

Rusko v listopadu získalo nejvíc území za rok, Moskva posiluje vyjednávací pozici

Ruští vojáci střílejí z raketometu BM-21 Grad na ukrajinské pozice u Lymanu v...

Francouzský starosta vydíral soupeře videem s prostitutem, dostal pět let vězení

Starosta Saint-Étienne Gaël Perdriau při odchodu z jednání soudu v Lyonu. (1....

Názor

Nová šance pro Ukrajinu. Jen jestli prezident Zelenskyj využije Jermakův pád

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf jeho kanceláře Andrij Jermak na...

Z vraždy ženy v Mírově je obviněn podmínečně propuštěný vrah, sám se nahlásil

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Glosa

Bude se opakovat historie? Martin Kuba netouží následovat Paroubka či Zemana

Ve volebním štábu ODS se slavilo v trikách Jihočešky Jihočeši děkujeme. Na...

ANO v Brně zůstává v koalici. Vyměnili hodnoty za funkce, říká Schillerová

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová po jednání jihomoravského předsednictva...

Nekrolog

Prostě držet palce. Tom Stoppard se zasazoval o to, aby svobodně žít a tvořit mohli i jiní

Britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Zlínský rodák napsal mimo jiné...

Vřava v pražské SPD. Volba předsedy se zvrtla v hádku, mluví se o falšování hlasů

Josef Nerušil

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.