Pravoslavná církev čelí insolvenci. Návrh podali duchovní, nedostávají platy

Na návrh upozornil server Seznam Zprávy. Insolvenční návrh podal kněz Karen Sarkissian, který údajně nedostal plat od července a církev mu podle údajů v jeho návrhu dluží skoro 66 tisíc korun. Podle Seznam Zpráv takto pravoslavná církev dluží peníze za platy desítkám lidí.
Insolvence míří vůči Pražské pravoslavné eparchii, což je hlavní správní jednotka pravoslavné církve v Česku a na Slovensku. Sarkissian v insolvenčním návrhu uvádí, že církev dlouhodobě nehradí platy duchovním a zaměstnancům. Soud žádá, aby poslal církev do konkurzu, což by znamenalo uhrazení dluhů rozprodejem majetku.
„Už toho mám dost. Dlouho jsem čekal, jestli se ta situace nějak rozumně vysvětlí, ale Pražská pravoslavná eparchie nic neřešila, nekomunikuje a obávám se, že kvůli tomu můžeme ztratit i registraci u ministerstva kultury,“ řekl Seznam Zprávám Sarkissian, kněžským jménem otec Cyril.
„I když jde o církevní subjekt, v insolvenci se na eparchii hledí jako na jakoukoli jinou právnickou osobu. Pokud nemají na výplaty a provoz, pravděpodobně dojde ke konkurzu,“ uvedla advokátka navrhovatele Helena Nutilová.
Další duchovní serveru řekli, že dluhy pravoslavné církve jsou až v desítkách milionů a financování organizace je neprůhledné. „Církev letos obdržela od státu dostatek finančních prostředků, ze kterých měla bez problémů pokrýt provoz. Přesto se nyní řeší dluh kolem 20 milionů korun a je pravděpodobné, že skutečná částka bude ještě vyšší,“ sdělil otec Jan Týmal.
„Doufáme, že insolvence povede k transparentnímu auditu účetnictví, protože eparchiální rada – ačkoliv je správním orgánem – byla poslední roky prakticky odříznuta od jakýchkoli informací a dokumentů,“ řekl Seznam Zprávám člen eparchiální rady, otec Vít Metoděj Kout.
Minulý týden oznámilo ministerstvo kultury, že pravoslavné církvi 23. listopadu vypršela lhůta pro úhradu finančních závazků vůči státu. Ministerstvo prověřuje žádost o prodloužení lhůty. Poté může s církví zahájit správní řízení, v němž by jí mohlo odebrat zvláštní práva, například k uzavírání sňatků, sdělila tehdy za ministerstvo Ivana Awwadová.
Před týdnem také Ekumenická rada církví v České republice na jeden rok pozastavila pravoslavné církvi v českých zemích členství v radě. Důvodem rozhodnutí je vážné narušení důvěry a spolupráce. K tomu podle rady vedlo jak netransparentní hospodaření pravoslavné církve, tak i například možný ruský vliv na tuto církev a zneužívání služby církve k proruské propagandě.