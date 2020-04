Pražané vyrazili do ulic. Bez roušek a dezinfekcí se ale nehnou ani na krok

Praha Ze dne na den „město duchů“ znovu ožilo. Pražané přivítali čtvrteční rozhodnutí vlády a druhý den hned vyrazili do ulic. Pozorovatel by spatřil následující: zaplněné ulice, obsazené lavičky v parcích či maminky s kočárky. Hloučky lidí se tvořily i na zastávkách městské dopravy. Všichni ale vykonávali své činnosti s rouškami a rukavicemi, po kapsách pak měli dezinfekce.

To jsou aktuálně nezbytné doplňky pro život venku. Nikdo si ale nestěžoval, naopak. „Je to skvělý pocit jít konečně ven bez obav, i když třeba s rouškou,“ řekla serveru Lidovky.cz dvaadvacetiletá Iva Kratochvílová, která vyrazila do parku na Náměstí Míru se svými kamarádkami.

Farmářské trhy na tržnici v Holešovicích. Výdej jídla přes okno na pražských Vinohradech.

Rušno bylo také v pražských Dejvicích, kde ulice ještě do čtvrtečního dne zely prázdnotou. V pátek se pomalu začaly plnit lidmi. Většina jich šla jen ven na procházku, s kávou v jedné ruce, s vodítkem na psa ve druhé. „Moc jsme ven nevycházeli, vlastně téměř vůbec. Důležité věci jsme obstarávali během cesty autem, jinak nákup a další věci jsme řešili přes donáškovou službu. Venku jsme, pokud se to tak dá říci, pořádně po měsíci, v tašce máme ale ještě pro jistotu dezinfekci,“ svěřil se serveru Lidovky.cz pár z Dejvic, který vyrazil ven za sluníčkem.

Byť vláda jedno z opatření proti koronaviru zrušila, i tak ale hygienická pravidla a nařízení stále platí. Přítomnost koronaviru totiž stále visí ve vzduchu, většina lidí si proto stále hlídá bezpečné vzdálenosti. „Zkrátka bychom si to nedovolili porušit. Pořád tu vir je, musíme být opatrní,“ doplnil dejvický pár.



Podobně, jako tomu v pátek bylo na Praze 6, vypadaly i jiné části Prahy. Park na Karlově náměstí ožil skupinkami lidí, které lenošily v trávě a četly si knížky. Pravda, ulice stále nejsou nacpané k prasknutí tak, jak jsme zvyklí v turistické sezoně, ale i tak je posun znát.

„Už jsem musela vyrazit ven, doma byla šílená ponorka,“ prohodila s nadsázkou studentka Iva. Dodala, že díky tomu, že byl zrušený zákaz volného pohybu, je celá situace kolem koronaviru snesitelnější. „Myslím, že máme všichni pocit, že se naše životy vrací do normálu,“ doplnila.

I když je ale pohled do parků a ulic příjemný, smutně je při podívání se na zavřené restaurace, obchody a kavárny. Několik lidí na zastávce I. P. Pavlova okukovalo výlohy zavřených obchodů. „Teď by bylo skvělé si sednout někam na terasu s kamarádkami, dát si něco k jídlu a jen tak si povídat,“ zasnila se Kratochvílová.

V Česku se situace skokově změnila. Zrušení zmiňovaného zákazu volného pohybu osob bylo pro řadu lidí velkým překvapením. „Je to trošku zmatené, už se v krocích vlády nestíhám orientovat,“ přiznala se serveru Lidovky.cz důchodkyně Eva Králová. Dodala ale, že i tak je to dobrou zprávou.

Lidé se zároveň smějí ve volném prostoru pohybovat ve skupinách až deseti lidí. Nemusí tak být maximálně dvou, jak platilo dosud. Samotný volný pohyb osob byl omezen od 16. března. Výjimkou byly přesuny do zaměstnání a nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Lidé ale mohli vyrazit i do přírody, čehož řada z nich hojně využívala.



Díky uvolnění zákazu budou moci lidé od pátku rovněž vycestovat do zahraničí, a to i na dovolenou. Několik občanů serveru Lidovky.cz řeklo, že je to skvělá zpráva, nicméně i tak obavy z koronaviru mají. „Je to fajn, ale myslím, že letos do zahraničí raději nepojedu,“ řekla Kratochvílová, která dodala, že v roce 2020 tomu tak bude vůbec poprvé.