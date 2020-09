Pražská hygiena stíhá trasovat jen obtížně, pozitivně testované žádá o shovívavost

Praha Stíhat trasovat kontakty lidí nakažených covidem-19 se v hlavním městě daří jen obtížně, řekla v pátek novinářům šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová. Lidi s pozitivním testem požádala o shovívavost. Přes mimořádné nasazení hygieniků a pomoc od mediků či armády není podle Jágrové při současném počtu nemocných možné kontaktovat všechny v řádu hodin, jak by si úřady v ideálním případě představovaly.

Jágrová připustila, že v hlavním městě se trasování daří ze všech českých regionů nejhůř. „Jde to jen obtížně, pomáhají pražští medici, vojenští medici, armáda, protože případů je strašně moc. Na jednoho trasovaného máte 20, 30 kontaktů, to jsme v hodnotách desetitisíců lidí, s kterými jsme nějak komunikovali,“ uvedla.



Od 1. března, kdy se objevily v Česku první případy nákazy koronavirem, bylo v Praze zaznamenáno 5470 nakažených. Ke čtvrtečním 18:00 přibylo za posledních 24 hodin ve městě rekordních 168 nakažených. „Byť bychom chtěli, abychom s každým mluvili do hodiny, tak se nám to prostě nedaří a nemůžeme to nikdy zvládnout,“ řekla Jágrová.

Lidé s pozitivním testem by podle Jágrové měli zůstat doma v izolaci a připravit si seznam osob, s kterými byli v kontaktu dva až tři dny před příznaky nemoci. V případě zdravotních problémů by se lidé měli obrátit na svého praktického lékaře vzdáleným přístupem. „My se velmi omlouváme, nás to hrozně mrzí, ale nejsme schopni v dané situaci to zvládat,“ řekla.

Řada zemí podle Jágrové už vzdala trasování až na výjimky u lidi ve vybraných zaměstnáních, u starších či zdravotně ohrožených lidí. „Situace je tristní, naši zaměstnanci mají už dávno vyčerpané všechny přesčasové hodiny, ale jedou sedm dní v týdnu, chodí z práce v osm hodin a bohužel světlo na konci tunelu není velké,“ uvedla.