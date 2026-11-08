Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pražská policie hledá šestnáctiletou dívku, v pátek večer se nevrátila domů

Autor: ,
  18:31aktualizováno  18:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pražská policie hledá 16letou dívku, která se v pátek večer nevrátila domů. Pohřešovaná Anhelina Ivashchuková předtím podle policistů z domova nikdy neutekla. Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání.

Dívku, která je podle policejních údajů českou občankou, viděla její matka naposledy v pátek 6. listopadu kolem 7:00 v jejím bydlišti v pražské čtvrti Kamýk. V pátek měla podle kriminalistů dívka ještě brigádu na základní škole na Černém Mostě.

Kolem 19:30 napsala matce, že bude za 20 minut doma a že má téměř vybitý telefon. „Domů už ale nedorazila a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu,“ doplnil mluvčí policie.

Matka to pak v sobotu oznámila policii. „Dívka v minulosti nikdy z domova neutekla a není znám ani žádný důvod, proč by tak měla učinit,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Pohřešovaná je střední postavy, přibližně 170 centimetrů vysoká. Má dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči. Na sobě měla naposledy zřejmě černou bundu do pasu, bílou mikinu na zip s kapucí a zlatými proužky a modré rifle. Na nohou má asi černé šněrovací boty a přes rameno černou kabelku s doklady. „Pokud jste dívku viděli, víte, kde se nachází, případně s kým by mohla být, kontaktujte prosím linku 158,“ uvedl mluvčí policie.

Pražská policie hledá 16letou Anhelinu Ivashchukovou, která se v pátek večer...
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.