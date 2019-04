Praha vylepší holešovickou tržnici. Začalo vyklízení stánků

PRAHA V Pražské tržnici bývala jatka, která se stavěla zpravidla na okraji města, aby se na ně měšťané nemuseli dívat. Ani dnes není tržnice v Holešovicích příliš k pokoukání. Koalice v hlavním městě to chce změnit. Včera začala vyklízením stánků, které tady zabírají většinu prostoru. Přes ně si lidé ani nevšimnou památkově chráněných budov s prvky secese a neorenesance v areálu vybudovaném na konci devatenáctého století podle návrhu architekta Josefa Srdínka.

Praha chce celou tržnici postupně zušlechtit, aby měla jasný, ucelený koncept. „Měly by tam fungovat primární segmenty, které tam jsou nějakou měrou zastoupeny už dnes,“ řekl LN náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který má na starosti kromě financí i Holešovickou tržnici.



Město chce na areál nechat udělat studii, která by měla dát řád budoucímu uspořádání. Přičemž mezi hlavní segmenty, o kterých Vyhnánek mluví, patří maloobchod, ale ne formou rozpadlých stánků, jako je to dnes. Druhým jsou restaurace. V komplexu by měla být také zastoupena kultura. Už dnes tady fungují například Jatka 78, kde je mimo jiné domovská scéna Cirku La Putyka. V tržnici by mohly být také galerie i prostor pro další volnočasové aktivity. Vyhnánek k tomu říká, že město hledá zdravý mix.

Farmáři zůstanou

Zcela jistě zůstanou například farmářské trhy, které se pravidelně konají v hale 22. „Je to nejlépe fungující prvek a naprosto nezpochybnitelná součást tržnice, kterou budeme podporovat děj se co děj,“ líčí Vyhnánek. Dodává ale, že i hala 22 bude potřebovat rekonstrukci.

Do doby, než bude hotová studie, která by měla určit kdy a v jakém pořadí bude tržnice postupně rekonstruována, nechce Praha zahálet a nechat místo úplně bezprizorní. „Než bude hotový projekt a nastoupí tam stavebníci, rádi bychom prostor dočasně obsazovali různými pop up aktivitami a akcemi, které nejsou náročné na prostory. Může to být výstava nebo třeba dočasný obchůdek,“ míní náměstek.

Mohl by tak vzniknout podobný koncept jako na pražské Florenci v blízkosti Masarykova nádraží, kde se pořádá Manifesto Market, který je také pop-up projektem.

Celou tržnici nedáme

Cestou dlouhodobého pronájmu, jako to bylo doteď, už nechce Praha jít. „Vylučuju, že by se tržnice dlouhodobě pronajala jako celek. Tuhle zkušenost už Praha má a nedopadlo to dobře. Nejen tady, ale ani na Výstavišti. Praha si na takovém modelu zatím vždycky vylámala zuby,“ tvrdí náměstek.

Pražská tržnice byla v devadesátých letech pronajata na padesát let společnosti Delta Centre a nyní se s ní město soudí. V polovině března soud rozhodl, že firma má městu zaplatit nájemné 264 milionů korun za roky 2010 až 2012. A do třiceti dnů tržnici vyklidit. Společnost se proti tomu odvolala.

S vyklízením stánků se nicméně už začalo. Řádně platí podle Vyhnánka nájem jen pětina stánkařů, žádný z nich nemá stavební povolení, neexistuje stanovisko památkářů, navíc tady nejsou výjimkou policejní zátahy kvůli falšovanému zboží.

Stánky podle náměstka brání těm rekonstrukcím, které už jsou naplánované. Chystá se oprava burzy v hale číslo 4, která je v nejpokročilejším stadiu. Vyhnánek říká, že při troše štěstí by už příští rok mohla proběhnout soutěž na stavební firmu. Studie už se nyní dělají na budovu, ve které sídlí zmíněná Jatka 78.

Jakou formou bude areál nadále spravovaný, zatím jasné není. Variantou je, že by byl pod příspěvkovou organizací hlavního města. „Rozhodně chceme, aby nad ním měla Praha plnou kontrolu, protože tam bude investovat obrovské peníze,“ říká náměstek. Není ale vyloučené, že by měla vlastního investora například jedna z hal nebo její část.

Ze studie by měla vzejít i částka, která bude potřeba. Nelze ale počítat s tím, že by rekonstrukce všech hal a veřejného prostoru probíhala najednou.

Město má zato už nyní jasno v tom, že v Pražské tržnici nechce stánky v takové podobě, v jaké tam byly doteď. Mohly by zde ale být třeba stánky jen o víkendu. „Prostor pro to je, v areálu je centrální náměstí a jsou tam nádherná korza, kterých si ale dnes ani nevšimnete,“ dodává Vyhnánek.