Praha hledá nové jméno pro lanový most na Jižní spojce. Oficiální název zní Y529–SDO–ČSD přes Mitas

Praha Pražská Technická správa komunikací (TSK) hledá název pro lanový most na Jižní spojce. Oficiální název mostu totiž zní Y529-SDO-ČSD přes Mitas. Anketu spustila TSK dnes ráno na svém facebookovém profilu a lidé mohou hlasovat, zda se má jmenovat Vršovický, nebo Lanový, jak se mu obecně přezdívá. TSK už zahájila diagnostiku mostu, protože je ve špatném stavu. Proto bude o víkendu 3. a 4. srpna opět zcela uzavřen.

„Most má v současné době pouze číselné označení s popisem, proto jsme se rozhodli anketu uspořádat. Název lanový je sice mezi lidmi a médii vžitý, ale oficiálně se tak nejmenuje. Dokonce dochází také k tomu, že často vznikají debaty, zda jej psát s malým nebo velkým počátečním písmenem,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.

V dokumentaci TSK je most označen výše zmíněným složitým názvem. „V minulosti najdeme i označení most přes seřaďovací nádraží Vršovice,“ píše TSK na svém profilu. V anketě mohou lidé hlasovat v následujících pěti dnech a v komentářích mohou přidávat i své vlastní návrhy. Nový název musí schválit magistrátní místopisná komise a následně pražští radní.

Most je ve špatném stavu. Kvůli diagnostice už byl uzavřen o víkendu 20. a 21. července, další kompletní uzavírka čeká na řidiče o víkendu 3. a 4. srpna, kdy bude uzavřen od sobotních 11:30 do neděle do 14:00. Uzavření si vyžádaly statické a dynamické zatěžovací zkoušky. Most tvoří jedno pole a oba směry tak jsou na jedné konstrukci, proto jej nelze zkoumat po částech a musí být uzavřen celý.

Lanový most je jedním z mladších pražských mostů, zprovozněn byl v roce 1997. V roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po několik dní uzavřen pro veškerou dopravu. Tehdy se tvořily dlouhé kolony, komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku místo nedokončené části Pražského okruhu.