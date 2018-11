Pandy v Praze nebudou. Zeman o ně čínského prezidenta nepožádal

PRAHA Pražská zoologická zahrada pozastavila projekt expozice pand velkých a langurů čínských, uvedl ředitel zahrady Miroslav Bobek. Důvodem je podle něj to, že prezident Miloš Zeman svůj čínský protějšek o pandy velké nepožádal a pro Česko je nezískal. Bobek to uvedl na Facebooku. V chystaném pavilonu za 200 milionů korun podle něj bude možné chovat jiné druhy zvířat.

Přípravu objektu pro pandy a langury, který má vzniknout na místě nynější expozice s ledními medvědy, pražská zoo pozastavila před několika měsíci. „Prezident Zeman svůj čínský protějšek o pandy velké nepožádal a pro Českou republiku je nezískal. To jsou bohužel politické kroky, které nejsme schopni ovlivnit a bez nichž získání pand nepřipadá v úvahu,“ uvedl Bobek.



Pokládám za vhodné zveřejnit zde plné znění mých odpovědí na otázky serveru Pražský patriot. Shrnuto: Pandy v Praze nebudou a níže jsou vysvětleny důvody..



1. Minulý rok pražská zoo představila projekt pavilonu pro expozici pand velkých a langurů čínských za 200 milionů korun, která má vzniknout na místě nynější expozice s ledními medvědy. V jaké fázi tento projekt nyní je a kdy by mohlo dojít k jeho realizaci?



Tento projekt byl připravován jako třetí zásadní investice po výstavbě nového pavilonu goril a expozice pro lední medvědy. Nicméně jsme jeho další přípravy před několika měsíci pozastavili z toho důvodu, že prezident Zeman svůj čínský protějšek o pandy velké nepožádal a pro Českou republiku je nezískal. To jsou bohužel politické kroky, které nejsme schopni ovlivnit a bez nichž získání pand nepřipadá v úvahu.

Čína pandy velké do jiných států pouze zapůjčuje, využívá je v rámci diplomacie. Zvířata se tak dostanou do zoo jen v těch zemích, které mají s Čínou dobré vztahy. V Evropě se těmito šelmami mohou pochlubit v současnosti například zahrady ve Vídni, Madridu, Edinburghu či francouzském Saint-Aignan. Ve volné přírodě žije už jen zhruba 1800 jedinců.

Konec je otázka času

Podle ředitele zoo je jen otázkou času, kdy bude projekt expozice s pandami velkými oficiálně ukončen. Důvodem je také to, že nové vedení hlavního města se s projektem neztotožňuje, napsal Bobek. Některé státy, které o pandy usilovaly, už Česko „předběhly“, doplnil. Pandy mohou být podle Bobka v připravovaném pavilonu nahrazeny například medvědy pyskatými.



Součástí plánovaného pavilonu mají být venkovní výběhy a vnitřní expozice. K ochlazení zvířatům poslouží brouzdaliště a potok. V objektu bude také čínská restaurace s výhledem na Prahu.

Pražská zoo má rozpracované i další velké investice. Lední medvědi by se měli z nynějších prostor přesunout do chystané expozice Arktidy, která bude podle dřívějších informací stát zhruba 150 milionů korun. V červenci zahrada zahájila výstavbu expozice australské fauny za 69 milionů korun, na jaře příštího roku by mohla začít výstavba nového pavilonu goril s předpokládanými náklady přes 200 milionů Kč.