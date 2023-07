Ve vedrech se osvěžte na hřbitově, nebožtíci budou rádi, láká Pražany správce

„Podívejte se na teplotní mapu Prahy ze středy tohoto týdne. Olšany, Vinohrady, dokonce i malý (ale půvabný) evangelický hřbitov ve Strašnicích jsou díky vzrostlým stromům stinnými oázami v rozpáleném městě, ale totéž platí i o mnoha dalších, které se na mapu nevešly. A zatímco u bazénu nebo v akvaparku se budete tísnit se stovkami dalších chladuchtivých Pražanů, obyvatelé našich hřbitovů budou za návštěvu rádi,“ uvádí.

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy Neradi to říkáme, ale o víkendu bude vedro. ☀️

Kde se zchladit? Přece u nás, na hřbitově!



Vtipnou kampaň okomentovala řada lidí na sociálních sítích. „Je potřeba si předcházet budoucí zákazníky, ať si zvykají,“ komentuje Jana Hradilová. „Všude dobře, na hřbitově nejlíp!“ podporuje snahu i Alena Liszka.

Nicméně ne každý má pro kampaň pochopení. „Doufám, že je to vtip. Hřbitov je místo odpočinku a ne procházková promenáda, to není etické,“ komentuje pod příspěvkem Veronika Jelínková. Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy si za svým příspěvkem stojí.

„Není to vtip a my jsme rádi, když k nám lidé chodí na procházku nebo si posedět. Ať už jen tak sami nebo s knihou, s hudbou do sluchátek, s kočárkem, s kamarádkou/ přítelem/ partnerkou/ partnerem atd. Pokud návštěvníci respektují charakter místa a chovají se slušně, což naprostá většina činí, vůbec nic proti nim nemáme, naopak. Hřbitovy jsou krásná, zajímavá a k zamyšlení vybízející místa a my je takové udržujeme nejen pro ty, kdo jsou na nich pohřbeni,“ uvádí.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Dnes je ještě teplý vzduch hlavně nad Francií a Španělskem. Příliv tohoto teplého vzduchu pocítíme hlavně v sobotu – nejvyšší teploty budou v západní polovině Čech atakovat 37 °C. V mapě je rozložení tlakových útvarů a teploty v Evropě dnes a zítra zhruba ve výšce 1,5 km. https://t.co/SP8Ld1HdFq oblíbit odpovědět

Meteorologové před extrémním počasím varují. Do Česka opět míří tak horké počasí, že jim na barevné škále teplotní mapy už docházejí barvy. V sobotu má být především na západě země až 37 stupňů Celsia.

Barvy stupnice, které zobrazují teplotu, jsou přitom nastavené jen na škálu od -38 do +38 stupňů Celsia. Pokud se předpověď vychýlí z tohoto rozmezí, systém pro ni nemá přiřazen barevný odstín a nechá místo bílé.