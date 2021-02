Pražské hřbitovy povede staronový ředitel. Chce kultivovat pohřebnictví a nabízet nové služby

PRAHA Do jedné řeky se dvakrát nevstupuje, na hřbitovy ale ano. Novým ředitelem Správy pražských hřbitovů (SPH)se stane jejich někdejší šéf Martin Červený. Toho odvolala minulá rada z podivných důvodů. Teď se oceňovaný ředitel vrací.

Pražský magistrát vypsal na ředitele SPH výběrové řízení. Někdejší ředitel se do něj přihlásil. A uspěl. V pondělí jeho jmenování potvrdila rada hlavního města. Nastoupit by měl prvního března. „Na SPH nastupuji s ambicí kultivovat pohřebnictví. Mimo jiné nabídkou nových, individualizovaných služeb. Chci navázat třeba na projekt Les vzpomínek a vytvořit další prostor pro smysluplné rituály posledního rozloučení, které spoluvytvářejí sami pozůstalí,“ řekl webu Lidovky.cz Červený s tím, že by rád pokračoval i v kultivaci hřbitovů s ohledem na jedinečnou atmosféru každého z nich.



Červeného odvolala v lednu 2017 tehdejší vládnoucí koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice. Někdejší ředitel přitom například přesoutěžil zakázku na svoz odpadu a ušetřil tak sedm milionů ročně. Správa pražských hřbitovů za Červeného rok od roku lépe hospodařila. Měla nejvyšší výnosy z pronájmu pohřbívacích míst. Výše dotace, kterou do své příspěvkové organizace muselo posílat hlavní měst, se tak snižovala.

Přesto měli někdejší radní pocit, že hřbitovy nejsou vedeny dobře. Přišlo několik kontrol a auditů, následně auditů auditu. Kontroloval samotný magistrát i externí firma. Ukázaly se drobnosti. I tak radní za ČSSD trvaly na jeho odvolání. Červený poukazoval na to, že důvodem mohlo být postupné zpřetrhávání klientelistických vazeb na hřbitovech.

Město tehdy řízením hřbitovů dočasně pověřilo Červeného ředitele technického úseku Karla Koblihu. Na slíbené nové výběrové řízení nikdy nedošlo. Do toho současného se Kobliha přihlásil, komise ho však vyřadila.

„Červený v minulosti prokázal vysokou úroveň odborných znalostí v oblasti pohřebnictví, stejně tak i své manažerské dovednosti. Řada projektů, na kterých se v minulosti jako bývalý ředitel podílel, funguje dodnes a dosahuje celopražského významu,“ uvádí magistrátní dokument k jeho současnému jmenování. Ostatně, když Červeného město odvolalo, na jeho podporu se postavili zástupci Národního památkového úřadu, Klubu Za starou Prahu nebo Spolku pro záchranu Malostranského hřbitova.

Právě ten byl za Červeného opraven. Staronový ředitel se zasloužil například také o dostavbu hřbitova v Hostivaři nebo digitalizaci hřbitovů. Zavedl také adopci významných hrobů. „SPH vnímám jako i jako paměťovou instituci pečující o výjimečné hmotné i nehmotné hodnoty,“ líčí staronový ředitel.