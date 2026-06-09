Podle ČHMÚ se úterní ranní minimální teploty pohybovaly od 18 do 14 °C, na Moravě a ve Slezsku bylo naměřeno ojediněle až 11 °C. „V Praze na Klementinu díky umístění stanice v zástavbě jsme zaznamenali tropickou noc - teplota vzduchu klesla jen na 20,1 °C,“ uvedl ČHMÚ.
V úterý se kromě velké oblačnosti na většině území objeví také občasný déšť nebo přeháňky, na jihovýchodě a východě ojediněle i bouřky. Počasí začne od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta. Později odpoledne a večer budou podle meteorologů srážky v severozápadní polovině území ustávat.
Maximální teploty vzduchu se budou pohybovat od 17 °C na západě Čech po 27 °C na jihovýchodě a východě území, uvádí ČHMÚ.
V loňském roce zaznamenali meteorologové první tropickou noc 5. června na stanicích v Moravskoslezském kraji Karviná a Ropice. Nejvíce tropických nocí zažilo loni právě Klementinum, a to devět. Loni ČHMÚ evidoval 14 tropických nocí. „Pro porovnání, nejvíce tropických nocí zaznamenala stanice Praha, Klementinum v létě 2015, a to 28,“ uvedl ČHMÚ ve zprávě o hodnocení léta 2025.
Klementinum, kde se počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775, stojí v historickém centru Prahy. Měření na této stanici ovlivňuje řada faktorů, například umístění měřicích přístrojů v areálu nebo poloha ve středu města, přesto představuje podle meteorologů pro moderní vědu ojedinělý a nesmírně cenný zdroj informací o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.