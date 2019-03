Pražskou dopravu zkomplikuje oprava trati ve Vinohradské, uzavírka skončí v červenci

Praha Kvůli rekonstrukci tramvajové trati na pražské Vinohradské ulici v úseku mezi ulicemi Škrétova a Sudoměřská bude od 9. března omezen provoz MHD i průjezd automobilů. Tramvaje pojedou po náhradních trasách a řidiči projedou pouze ve směru z centra. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Výluka by měla trvat do 12. července. Předpokládané náklady jsou asi 205 milionů korun.

„Provoz automobilové dopravy bude zachován pouze ve směru z centra v úseku Legerova ulice - náměstí Jiřího z Poděbrad. V dalším úseku Vinohradské a také ve směru do centra bude doprava vedena po objízdných trasách,“ uvedl Hofman.



Ve směru z centra pojedou řidiči od náměstí Jiřího z Poděbrad ulicemi Ondříčkova a Korunní a dále na Žižkov a do Vršovic. Ve směru do centra od Flory Slezskou ulicí až do Legerovy. Z oblasti od náměstí Jiřího z Poděbrad po Legerovu ulici bude doprava svedena do Mánesovy ulice.

Tramvajová linka číslo 11 pojede v úseku I. P. Pavlova a Flora obousměrně přes zastávky Náměstí Míru, Šumavská, Vinohradská vodárna a Orionka. Linka číslo 23 bude ve směru od Královky ze zastávky I. P. Pavlova odkloněna přes zastávky Náměstí Míru a Ruská do zastávky Čechovo náměstí, kde bude mít konečnou. Linka číslo 13 bude zrušena.

Zaveden bude náhradní autobus X11. V denním provozu pojede jako okružní z Náměstí Míru k Vinohradské tržnici a přes náměstí Jiřího z Poděbrad kolem Vinohradské vodárny a zpět.

Podnik bude opravovat koleje v délce zhruba 1,9 kilometru. Vyměněny budou koleje, opraveno odvodnění, vyměněny dráhové kabely a trolejové vedení. Řemeslníci vybudují bezbariérové přístupy k zastávkám a obnoví osvětlení sloupků s jízdními řády.

V opravovaném úseku jsou čtyři zastávky, Italská, Vinohradská tržnice, Jiřího z Poděbrad a Radhošťská. Definitivní podobu při opravě získá zastávka Italská ve směru do centra. Zbylé budou předělány až při chystané celkové proměně Vinohradské ulice, kdy mají být například opraveny a rozšířeny chodníky nebo vysázena zeleň.