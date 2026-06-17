Arcibiskupství podle něj také poskytuje součinnost policii. Na případ upozornil server Seznam Zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil, jednu z nich i přímo v prostorách arcibiskupství.
Policie podle serveru uvedla, že Juriga je podezřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Juriga nyní žije ve Španělsku.
Přibyl se stal arcibiskupem letos na konci dubna. Na facebooku napsal, že v době, kdy se podle žen znásilňování odehrávalo, na arcibiskupství nebyl a že ho překvapilo, že se něco takového mohlo stát. „Takové jednání je naprosto nepřijatelné a nesmí být nikdy zlehčováno ani přehlíženo,“ sdělil.
„Bezprostředně po seznámení s tímto svědectvím jsem vydal rozhodnutí o zahájení přípravného řízení, které předchází vlastnímu trestnímu řízení podle církevního práva. Celou věc také vyšetřuje policie, které poskytujeme veškerou součinnost,“ doplnil.
Juriga byl na pražském arcibiskupství výkonným ředitelem a byl jáhnem, což je nižší stupeň kněžského svěcení. Jedna z žen, které popsaly Jurigovy činy Seznam Zprávám, byla jeho podřízenou na ekonomickém oddělení arcibiskupství. Juriga ji údajně znásilňoval opakovaně i v kanceláři, církevním bytě či na služebních cestách.
Další žena, která se serverem mluvila, byla pozdější partnerkou Jurigy. Obě shodně uvedly, že je Juriga znásilňoval vaginálně, orálně i análně, a to i za použití různých sexuálních pomůcek. Také je škrtil, způsoboval jim různá zranění, sledoval je a vyhrožoval jim zabitím.
První zmíněná žena se podle svých slov nakonec se znásilňováním svěřila v roce 2022 tehdejšímu generálnímu vikáři pražské arcidiecéze Janu Balíkovi. Juriga následně z funkce na arcibiskupství odešel, ale oficiálně kvůli reorganizaci a s odstupným ve výši dva miliony korun, uvedly Seznam Zprávy.
Zbavení kněžského svěcení začala církev u Jurigy řešit v roce 2024, když se v rozporu s církevním právem rozvedl. Jáhnové mohou být ženatí, ale musí mít v pořádku rodinné záležitosti. Juriga, Balík i předchozí arcibiskup Jan Graubner se podle serveru k případu odmítli vyjádřit.
Policisté se začali případem zabývat poté, co v roce 2024 zasahovali na arcibiskupství kvůli podezření z prodejů nemovitostí pod cenou. Tehdy podle serveru objevili Jurigovy sexuální pomůcky a mučicí nástroje a také komunikaci mezi Jurigou a jeho podřízenou.
„Jmenovaný se mohl v období od roku 2021 do konce roku 2024 nejméně na čtyřech osobách dopustit trestných činů dle HLAVY III zvláštní části trestního zákoníku. Konkrétně se může jednat o zločiny znásilnění a sexuálního nátlaku,“ citoval server z policejních dokumentů.
Přibyl ve středu uvedl, že na arcibiskupství nastoupil mimo jiné s cílem budovat bezpečné a důvěryhodné prostředí. „Pokračuji v tom, co jsem nastavil už v Litoměřicích, že jsem otevřený a naslouchám každé oběti zneužívání a nabízím pomoc, která je v mé kompetenci,“ sdělil. Na arcibiskupství jsou podle něj nastavené mechanismy pro ochranu obětí a šetrný přístup k nim.