Duchovního čeká trestní řízení. Viní ho, že znásilňoval a mučil i v arcibiskupství

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  21:49aktualizováno  21:49
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Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou, který údajně po několik let znásilňoval ženy. Přibyl to ve středu uvedl na své facebookové stránce.
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Arcibiskupství podle něj také poskytuje součinnost policii. Na případ upozornil server Seznam Zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil, jednu z nich i přímo v prostorách arcibiskupství.

Policie podle serveru uvedla, že Juriga je podezřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Juriga nyní žije ve Španělsku.

Přibyl se stal arcibiskupem letos na konci dubna. Na facebooku napsal, že v době, kdy se podle žen znásilňování odehrávalo, na arcibiskupství nebyl a že ho překvapilo, že se něco takového mohlo stát. „Takové jednání je naprosto nepřijatelné a nesmí být nikdy zlehčováno ani přehlíženo,“ sdělil.

„Bezprostředně po seznámení s tímto svědectvím jsem vydal rozhodnutí o zahájení přípravného řízení, které předchází vlastnímu trestnímu řízení podle církevního práva. Celou věc také vyšetřuje policie, které poskytujeme veškerou součinnost,“ doplnil.

Juriga byl na pražském arcibiskupství výkonným ředitelem a byl jáhnem, což je nižší stupeň kněžského svěcení. Jedna z žen, které popsaly Jurigovy činy Seznam Zprávám, byla jeho podřízenou na ekonomickém oddělení arcibiskupství. Juriga ji údajně znásilňoval opakovaně i v kanceláři, církevním bytě či na služebních cestách.

Další žena, která se serverem mluvila, byla pozdější partnerkou Jurigy. Obě shodně uvedly, že je Juriga znásilňoval vaginálně, orálně i análně, a to i za použití různých sexuálních pomůcek. Také je škrtil, způsoboval jim různá zranění, sledoval je a vyhrožoval jim zabitím.

První zmíněná žena se podle svých slov nakonec se znásilňováním svěřila v roce 2022 tehdejšímu generálnímu vikáři pražské arcidiecéze Janu Balíkovi. Juriga následně z funkce na arcibiskupství odešel, ale oficiálně kvůli reorganizaci a s odstupným ve výši dva miliony korun, uvedly Seznam Zprávy.

Zbavení kněžského svěcení začala církev u Jurigy řešit v roce 2024, když se v rozporu s církevním právem rozvedl. Jáhnové mohou být ženatí, ale musí mít v pořádku rodinné záležitosti. Juriga, Balík i předchozí arcibiskup Jan Graubner se podle serveru k případu odmítli vyjádřit.

Policisté se začali případem zabývat poté, co v roce 2024 zasahovali na arcibiskupství kvůli podezření z prodejů nemovitostí pod cenou. Tehdy podle serveru objevili Jurigovy sexuální pomůcky a mučicí nástroje a také komunikaci mezi Jurigou a jeho podřízenou.

„Jmenovaný se mohl v období od roku 2021 do konce roku 2024 nejméně na čtyřech osobách dopustit trestných činů dle HLAVY III zvláštní části trestního zákoníku. Konkrétně se může jednat o zločiny znásilnění a sexuálního nátlaku,“ citoval server z policejních dokumentů.

Přibyl ve středu uvedl, že na arcibiskupství nastoupil mimo jiné s cílem budovat bezpečné a důvěryhodné prostředí. „Pokračuji v tom, co jsem nastavil už v Litoměřicích, že jsem otevřený a naslouchám každé oběti zneužívání a nabízím pomoc, která je v mé kompetenci,“ sdělil. Na arcibiskupství jsou podle něj nastavené mechanismy pro ochranu obětí a šetrný přístup k nim.

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