Bude nutné žít skromněji a více rozvinout solidaritu, nespoléhat jen na stát, říká arcibiskup Graubner

Lidovky.cz: Nedávno jste uvedl, že míváte pocit, že se od vás čeká daleko víc, než můžete stihnout nebo na co stačíte. Co vy sám jste si zvolil za hlavní prioritu, které se budete v novém úřadu věnovat?

Ano, úkolů a výzev vidím víc, než se dá zvládnout, ale jsem si jistý, že Bůh je moudrý a nechce od nás nic nemožného. Proto se snažím správně rozlišovat a dělat dobře to, co v přítomné chvíli dělat mám. To, co není v mé moci, pak s důvěrou odevzdat Bohu a být klidný. V náboženské řeči se tomu říká plnit Boží vůli v přítomném okamžiku.