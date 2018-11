Jako Hašek. I Bém už pět let nevrátil diplomatický pas, prý ho ztratil

PRAHA Exhejtman Michal Hašek není jediný bývalý vysoce postavený politik, u kterého ministerstvo zahraničí eviduje diplomatický pas jako nevrácený. Podle zjištění LN svůj výsadní cestovní doklad neodevzdal ani někdejší pražský primátor Pavel Bém (ODS). „Pavla Béma jsme k vrácení diplomatického pasu vyzvali čtyřikrát. Nakonec jsme pas museli nechat zablokovat,“ řekla LN mluvčí resortu Michaela Lagronová.

Případ Michala Haška Jedenáctkrát Michal Hašek v televizi popřel, že by se po volbách v roce 2013 vypravil za prezidentem do Lán, i když opak byl pravdou. Podobně neoblomně si někdejší druhý muž ČSSD a nyní představitel vnitrostranické odbojné platformy počínal, když po něm ministerstvo zahraničí chtělo, aby vrátil diplomatický pas. Hašek byl držitelem prestižního dokladu s černým přebalem z pozice jihomoravského hejtmana. Tím není od roku 2016, a jak LN zjistily, celé dva roky Hašek odolává žádostem ministerstva, aby doklad odevzdal.

ČLÁNEK ČTĚTE ZDE:

Její úřad Bémovi diplomatický pas vydal v prosinci 2009 na deset let. Ve funkci vládce hlavního města skončil v roce 2010. Do srpna 2013 však byl ještě poslancem a na „černý pas“ měl nadále nárok. Poté, co v dolní komoře skončil, však měl doklad vrátit. Proč tak neučinil? Bémovo vysvětlení je prozaické – pas prý ztratil.



„Ministerstvu jsem tuto skutečnost oznámil. Stalo se to před třemi čtyřmi lety. Občas se taková nepříjemnost stává,“ řekl LN někdejší druhý muž ODS. „Diplomatický pas jsem měl jako primátor, hejtman, předseda asociace krajů, místopředseda Výboru regionů Evropského parlamentu a poslanec. Používal jsem jej nicméně spíše výjimečně,“ uvedl pražský exprimátor, který hlavnímu městu vládl v letech 2002 až 2010.

Zdržení na hranicích

Ztráta diplomatického pasu prý Bémovi nadělala nepříjemnosti. Pozná je vždy při cestování mimo republiku. „Od té doby, tedy přibližně už tři čtyři roky, mě vždy na hranicích ‚prudí‘. V elektronickém odbavení vždy vyskočí oznámení o ‚osobě, kterou je nutno prověřit‘. V realitě života tak strávím při kontrolách třikrát tolik časů co vy,“ popsal exprimátor. Dodal, že svízele mají dle jeho informací trvat ještě deset let. „Dost mě to otravuje. Kdybyste pas našel, odevzdejte ho, prosím, protože mě to velmi rozčiluje.“

Špičkový horolezec

Bém se se ztraceným diplomatickým pasem může trápit zejména na svých cestách do Asie. Patří totiž mezi špičkové české horolezce, kteří se pravidelně vydávají za dobrodružstvím do Himálaje. Letos v červenci vylezl bez použití umělého kyslíku a nosičů na nebezpečnou devátou nejvyšší horu světa Nanga Parbat. V minulosti zvládl několik dalších osmitisícovek, včetně té nejvyšší.



Bém se z nejvyšší politiky stáhl po zveřejnění skandálních nahrávek zachycujících jeho důvěrné hovory s politickým podnikatelem Romanem Janouškem. Stal se symbolem propojení mezi politiky a šíbry. Z odposlechů vyplynulo, že Bém si v primátorské éře potrpěl na luxus, přitom na veřejnosti se prezentoval jako skromný a šetřivý politik. Zveřejněné hovory ukazovaly třeba na to, že Janoušek měl Bémovi zařizovat boty na lyže či ledničku na víno. V roce 2008 se zase „provalilo“ nošení luxusních hodinek v hodnotě kolem půl milionu korun.

Před pár měsíci kolovala mezi pražskými finančníky a lobbisty spekulace, že bývalý primátor zvažuje návrat do politiky. Voliči zapomínají a pražská radnice od jeho pádu není v kdovíjaké kondici. Bém se však ke kandidatuře nakonec neodhodlal. Jak sám vyzývá, snad alespoň někdo najde jeho zašantročený pas, aby nemusel trpět na hranicích.