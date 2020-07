VIDEO: Fantom s nožem ‚těží‘ z roušky, policie žádá o pomoc. Během jednoho večera napadl tři ženy

PRAHA Brutální útočník, který na začátku června v ulicích Prahy napadl tři mladé ženy, policii dosud uniká. Kriminalisté nyní žádají veřejnost o pomoc.

„Začal mě rdousit, byla jsem celkem dlouho v jeho sevření. Nemohla jsem ani křičet,“ vylíčila serveru iDNES.cz třiadvacetiletá Natálie. V sobotu 6. června večer si prožila chvíle hrůzy. Muž s nožem v ruce ji napadl na pražském Opatově. Nešlo o jedinou oběť jeho agrese, téhož dne násilník zaútočil ještě na dvě další ženy.

Pátrání policie je zatím bezvýsledné. Kriminalisté proto znovu žádají o pomoc veřejnost či případné svědky – jakékoli informace o útočníkovi lze nahlásit na tísňovou linku 158. „Rozhodně by se jej neměl nikdo pokoušet zadržet, je velmi nebezpečný,“ řekla pro Lidovky.cz policejní mluvčí Hana Křížová.



Toho dne panoval teplý letní večer. Byla už tma, když mladé ženy, nezávisle na sobě, cestovaly MHD. „Pražský fantom“ v kšiltovce udeřil na každou zvlášť. „Útočil na ně nožem, jednu dokonce uhodil pěstí, další držel pod krkem a škrtil,“ pospala Křížová.

První incident se odehrál kolem půl desáté v Letňanech. Agresor tam zaútočil na dívku na autobusové zastávce, mladá žena se mu však vysmekla a utekla do stanice metra, kde se připojila ke skupince cizích lidí. Půl hodiny před půlnocí pak hledaný muž zaútočil na Opatově, poblíž vysokoškolské koleje Blanice.

„Ženu tam chytil kolem krku do kravaty, povalil na zem, přičemž dotyčné vyrazil telefon, zaklekl a začal ji škrtit. V druhé ruce držel nůž, který jí přiložil ke krku,“ uvedla policie. V tu chvíli místem projelo auto, což násilníka vystrašilo a utekl. Napadená se ukryla uvnitř vysokoškolské koleje a přivolala policii.

O hodinu později muž zaútočil na jinou ženu. Došlo k tomu na místě zhruba tři sta metrů vzdáleném od předchozího incidentu. Tentokrát své oběti zakryl celý obličej rukou, chytil ji za krk, udeřil pěstí a povalil na zem. I nad třetí z napadených však toho dne jako by stál anděl strážný. Náhodný kolemjdoucí na agresora křikl, ten se lekl a prchl. „Útočníka naštěstí pokaždé někdo vyrušil. Bůh ví, jak by to jinak dopadlo,“ uvedla mluvčí bezpečnostního sboru Křížová.



Policejní zpráva líčí hledaného muže jako jedince ve středním věku, velmi surového pachatele, který se nezdráhá použít sílu ani násilí. Měří okolo 170 centimetrů a dle kriminalistů se může pohybovat po celé Praze.

Komplikace pro vyšetřovatele

Atak v Letňanech napadená nenahlásila, o incidentu se kriminalisté dozvěděli z kamer na nástupišti. „Žena se nám pak po výzvě v médiích ozvala a podala svědectví,“ popsala Křížová.

Policie zveřejnila dva kamerové záznamy, na nichž je údajný pachatel zachycen. Muž v kšiltovce s logem značky Nike, oblečený v černé mikině a riflích, na videu velmi okatě kulhá. „Přestože jde o zásadní poznávací znamení, nikdo nám nenahlásil, že by dotyčného poznal,“ uvedla Křížová.

Vyšetřování ztěžuje fakt, že na jednom záběru má muž nasazenou roušku, která je v metru dosud povinná. V kombinaci s kšiltovkou je těžké pachatele poznat. „Pokaždé když má nějaký podezřelý roušku, je obtížné ho identifikovat,“ připustila mluvčí policie.

Od série útoků z 6. června pachatel nejspíš nikoho nenapadl nebo o tom policie neví. „Od té doby nedošlo na území hlavního města – naštěstí – k žádným dalším podobným útokům, evidujeme ‚pouze‘ tři zmíněné případy,“ uvedla Křížová.

Proč muž na dívky zaútočil, se tak zatím neví. „O motivu můžeme jen spekulovat. Nevíme, zda byl loupežný, či sexuální,“ řekla policejní mluvčí.

Napadá mladé a pohledné

Všechny tři případy spojuje skutečnost, že muž ozbrojený nožem si pokaždé vybral mladou, štíhlou a pohlednou ženu. Svou oběť si vytipoval poblíž metra. „Vyčkal, až bude sama, a pak ženu napadl,“ popsala Křížová.

Mnoho nechybělo a napadených bylo víc. Před útoky na Opatově si agresor vyhlédl jinou ženu v Hájích. Sledoval ji, dokonce vytáhl z kapsy nůž a chystal se zaútočit, jak zachytily bezpečnostní kamery. Blondýna v zeleném tričku se však u východu z metra sešla se skupinkou mužů, což násilníka od útoku odradilo.