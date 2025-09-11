Pražský hrad v novém designu. Hrad ukáže vítězný návrh soutěže

Dnes dopoledne představí Hrad vítěze designerské soutěže. Správa Pražského hradu ve spolupráci s organizací Czechdesign vyhlásila na začátku letošního roku soutěž na vytvoření nové vizuální identity Pražského hradu. Soutěž byla otevřená všem zájemcům z oboru grafického designu.
Hlavním cílem soutěže je vytvoření nadčasového a funkčního vizuálního systému, který umožní symbolické spojení všech subjektů souvisejících s Pražským hradem, a zároveň bude respektovat jejich odlišné potřeby a funkce.
Podle plánů Hradu projde vizuální proměnou projde značení památek v areálu Pražského hradu i Lánského zámku, grafika expozic i všech kulturních akcí, komunikace v tištěné podobě i v online prostředí, ale také prezentace Hradu směrem k odborné veřejnosti a tuzemským či zahraničním návštěvám.
„Pražský hrad má bohatou historii a řadí se mezi naše nejvýznamnějších památky. Dlouhodobě se však potýká s nejednotnou, a především nedostatečnou grafickou výbavou. Nový vizuální systém má sjednotit vizuální prezentaci a zároveň být nadčasový, srozumitelný a důstojný. Hrad by měl široké veřejnosti představit nejen jako významnou českou památku, ale rovněž jako sídlo prezidenta republiky,“ popsal před začátkem soutěže ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
Soutěž byla dvou kolová, první kolo mělo uzávěrku 6. 3. 2025 a do druhé fáze postoupily čtyři návrhy, které byly hodnoceny porotou složenou ze zástupců vyhlašovatele a nezávislých odborníků. Do 2. kola postoupily návrhy Heyduk, Musil & Strnad s.r.o., Milan Jaroš, Studio Marvil, s.r.o. a superlative.works
Logo Správy Pražského hradu bylo vytvořeno počátkem 90. let, do současné, a stále využívané podoby, bylo upraveno v roce 1999.