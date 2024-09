Čekali od noci. První lidé zamířili na výstavu korunovačních klenotů

Od čtvrt na čtyři čekal před hradní branou Pavel Lebruška ze Strašnic. Letos to je pro něj už podesáté, poprvé se přišel podívat už jako dítě s rodiči. „Udělal jsem chybu a stál jsem před špatnou branou, letos se vchází jinak než v minulých letech,“ vysvětluje.

V pět ráno ho tedy čekal rychlý přesun na správné místo. „Letos se nově přichází z Hradčanského náměstí do Jižních zahrad a přes Býčí schodiště na III. nádvoří a odtamtud do Vladislavského sálu,“ vysvětluje Petr Chotěbor z Kanceláře prezidenta republiky.

Pan Lebruška ale i tak byl v devět ráno mezi prvními návštěvníky. „Letos přišlo méně lidí, než pamatuju v minulých letech. Možná proto, že výstava je naplánovaná na dva týdny, tak není spěchat,“ soudí Lebruška. Hned za ním přišly dvě seniorky ze Vsetína, kamarádky Jana a Lenka. „Ještě nikdy jsme je neviděly,“ vysvětlují. Do Prahy přijely už včera, aby mohly být ráno mezi prvními ve frontě.

Na návštěvníka čeká trojice klenotů, letos nezvykle nikoliv ve staré Gočárově vitríně, ve které se klenoty vystavují od 1. republiky, ale v nové vitríně, která vznikla před několika lety. Kromě klenotů je ve Vladislavské sále připravena i výstava „Tajemná síla kamenů“, která se letos speciálně zaměří na drahokamy, kterými jsou klenoty ozdobeny.

Návštěvníci uvidí také originální animace

Díky novince letošní výstavy, holografické animaci, návštěvníci poprvé uvidí korunu tak, jak vypadala původně při korunovaci. Třináct zelených smaragdů a šedesát perel, které v roce 1347 při korunovaci Svatováclavské koruně dominovaly, dal na konci svého života Karel IV. vyjmout a korunu nechal osadit modrými safíry.

Výstava korunovačních klenotů potrvá do 30. září, návštěvníci se na ni dostanou denně vždy od 9 do 17 hodin. Výjimku tvoří oba čtvrtky, které jsou vyhrazené pro školy. Ve čtvrtek 19. září se návštěvníci ke klenotům nedostanou vůbec, ve čtvrtek 26. září pro ně bude výstava otevřena od 13 hodin.

Po cestě jsou k dispozici toalety i možnost nákupu drobného občerstvení. Před vstupem do sálu je připravena šatna. Výstava je zdarma. Vstup na výstavu nelze z provozních důvodů povolit pro kočárky, není možné je vpustit do Vladislavského sálu a ani čekací zóna není bezbariérová. Po naplnění denní kapacity výstavy uzavřou pořadatelé bránu do Jižních zahrad i samotnou frontu, aby lidé nečekali v daný den zbytečně.