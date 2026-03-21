Konec dřevěných bud i jedna velká událost. Zjistěte, jak se mění Pražský hrad

  15:46aktualizováno  15:46
Návštěvnická sezona na Pražském hradě nikdy nekončí, přesto je pro návštěvníky na jaře přichystána řada novinek. Od těch malých, v podobě nových laviček v zahradách či košů, až po velké, jako je znovuotevření Hartigovské zahrady.

Největší událostí na Hradě bude letos otevření dlouho nepřístupné Hartigovské zahrady. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Nové informační tabule na Pražském hradě. (12. 3. 2026)

Hrad představil loni v září svou novou vizuální identitu. V otevřené soutěži zvítězil návrh Studia Marvil, jehož základem je typografie a vytvoření nového písma. Teď už se s novými vizuály na informačních panelech potkávají na Hradě návštěvníci.

Místem, kde se návštěvníci setkají s novými cedulemi, jsou třeba toalety. Označení ale není jediná novinka. Toalety jsou na Pražském hradě už od minulé sezony zdarma.

Sto dvacet nových laviček najdou návštěvníci především v Jižních zahradách Pražského hradu.

Další příjemnou novinku najdou návštěvníci v hradních zahradách. „V zahradách máme nové dřevěné lavičky. Sto dvacet jich teď postupně instalujeme,“ popisuje ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Už teď je na nich možné posedět třeba v Jižních zahradách.

Zahrada Na baště je po velké rekonstrukci, která ji vrátila do podoby navržené Masarykovým architektem Plečnikem. Nově chybí zákazy vstupu na trávník.

Posezení jiného druhu nově nabízí zahrada Na baště. Velkou rekonstrukcí prošla v minulém roce. Vrátila se do podoby, kterou jí dal Masarykův architekt Josip Plečnik. Příchozí určitě ale hlavně ocení, že z trávníku zmizela cedulka se zákazem vstupu.

Malá, ale důležitá změna. Na kašně při vstupu do Zlaté uličky cedulka nově oznamuje, že voda je pitná.

Podle Vyhnánka se na Hradě mění i zdánlivé drobnosti. Přibývají pítka a mlžítka, která potěší hlavně při horkých dnech. Podle ředitele dlouho nikdo nechápal, proč je na kašně u vchodu do Zlaté uličky cedulka, že voda není pitná, když je ze stejného vodovodu jako jinde na Hradě. Od letoška se to změnilo. Cedulka s kelímkem a kohoutkem už není přeškrtnutá.

V areálu Pražského hradu jsou také nové bezpečnostní koše na odpadky.

Další novinkou na Hradě jsou i kulaté bezpečnostní koše. Jsou rozmístěny zejména na rizikových místech. Pražskému hradu je z pohledu bezpečnosti věnována mimořádná pozornost. Hrad je podle bezpečnostních odborníků jedním z nejměkčích cílů. Je tu prezident, miliony návštěvníků, korunovační klenoty, svatovítská katedrála...

V průběhu roku se na Pražském hradě objeví i první prototyp nového kontrolního stanoviště. Jak bude vypadat, poodhaluje vizualizace.

A pokud jde o bezpečnost, Hrad letos představí prototyp nového kontrolního stanoviště, které vzešlo z architektonické soutěže. „Chceme jimi nahradit otřesné dřevěné boudy, které teď vítají každého z devíti milionů návštěvníků, kteří k nám za rok přijdou,“ vysvětluje Vyhnánek.

Největší stavební akcí na Pražském hradě bude letos oprava Ústavu šlechtičen.

Velkou rekonstrukcí prochází Ústav šlechtičen, jeden z paláců, který tvoří panoráma Hradu. Další desítky milionů korun jdou průběžně do opravy katedrály. V květnu začne rekonstrukce Letohrádku v Královské zahradě. „Na opravy Hradu jdou teď místo desítek stovky milionů ročně,“ vyčísluje ředitel Správy Pražského hradu.

Mockerovy domy čeká rekonstrukce. Po ní v nich vznikne nové edukační centrum.

Původně měla být v Mockerových domech další restaurace, nakonec ale Správa Pražského hradu vypsala architektonickou soutěž na edukační centrum, určené především pro děti a studenty. Zaměřené nebude jen na historii, ale i současnost. „Do soutěže přišlo 32 návrhů. Aktuálně dokončujeme výběr toho vítězného. Rekonstruovat by se mohlo začít za tři roky,“ dodává Vyhnánek.

Největší událostí na Hradě bude letos otevření dlouho nepřístupné Hartigovské zahrady.

Pražané i návštěvníci často vzpomínají na 90. léta, kdy se na Hradě v době prezidenta Václava Havla otevírala řada uzavřených a nepřístupných míst. Jedno takové místo se otevře i letos. Bude to Hartigovská zahrada, pod Pražským hradem. V minulosti se tu pořádaly kulturní akce. Skládá se z několika teras a patří do komplexu Jižních zahrad Hradu.

