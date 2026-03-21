Hrad představil loni v září svou novou vizuální identitu. V otevřené soutěži zvítězil návrh Studia Marvil, jehož základem je typografie a vytvoření nového písma. Teď už se s novými vizuály na informačních panelech potkávají na Hradě návštěvníci.
Místem, kde se návštěvníci setkají s novými cedulemi, jsou třeba toalety. Označení ale není jediná novinka. Toalety jsou na Pražském hradě už od minulé sezony zdarma.
Další příjemnou novinku najdou návštěvníci v hradních zahradách. „V zahradách máme nové dřevěné lavičky. Sto dvacet jich teď postupně instalujeme,“ popisuje ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Už teď je na nich možné posedět třeba v Jižních zahradách.
Posezení jiného druhu nově nabízí zahrada Na baště. Velkou rekonstrukcí prošla v minulém roce. Vrátila se do podoby, kterou jí dal Masarykův architekt Josip Plečnik. Příchozí určitě ale hlavně ocení, že z trávníku zmizela cedulka se zákazem vstupu.
Podle Vyhnánka se na Hradě mění i zdánlivé drobnosti. Přibývají pítka a mlžítka, která potěší hlavně při horkých dnech. Podle ředitele dlouho nikdo nechápal, proč je na kašně u vchodu do Zlaté uličky cedulka, že voda není pitná, když je ze stejného vodovodu jako jinde na Hradě. Od letoška se to změnilo. Cedulka s kelímkem a kohoutkem už není přeškrtnutá.
Další novinkou na Hradě jsou i kulaté bezpečnostní koše. Jsou rozmístěny zejména na rizikových místech. Pražskému hradu je z pohledu bezpečnosti věnována mimořádná pozornost. Hrad je podle bezpečnostních odborníků jedním z nejměkčích cílů. Je tu prezident, miliony návštěvníků, korunovační klenoty, svatovítská katedrála...
A pokud jde o bezpečnost, Hrad letos představí prototyp nového kontrolního stanoviště, které vzešlo z architektonické soutěže. „Chceme jimi nahradit otřesné dřevěné boudy, které teď vítají každého z devíti milionů návštěvníků, kteří k nám za rok přijdou,“ vysvětluje Vyhnánek.
Velkou rekonstrukcí prochází Ústav šlechtičen, jeden z paláců, který tvoří panoráma Hradu. Další desítky milionů korun jdou průběžně do opravy katedrály. V květnu začne rekonstrukce Letohrádku v Královské zahradě. „Na opravy Hradu jdou teď místo desítek stovky milionů ročně,“ vyčísluje ředitel Správy Pražského hradu.
Původně měla být v Mockerových domech další restaurace, nakonec ale Správa Pražského hradu vypsala architektonickou soutěž na edukační centrum, určené především pro děti a studenty. Zaměřené nebude jen na historii, ale i současnost. „Do soutěže přišlo 32 návrhů. Aktuálně dokončujeme výběr toho vítězného. Rekonstruovat by se mohlo začít za tři roky,“ dodává Vyhnánek.
Pražané i návštěvníci často vzpomínají na 90. léta, kdy se na Hradě v době prezidenta Václava Havla otevírala řada uzavřených a nepřístupných míst. Jedno takové místo se otevře i letos. Bude to Hartigovská zahrada, pod Pražským hradem. V minulosti se tu pořádaly kulturní akce. Skládá se z několika teras a patří do komplexu Jižních zahrad Hradu.