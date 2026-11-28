Podobně jako při jarním dni otevřených dveří očekává účast zhruba 11 tisíc lidí, řekla kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
„Nás velmi těší, že ten zájem o Pražský hrad a reprezentační prostory neupadá,“ uvedla Wolf.
Mezi návštěvníky byli lidé, kteří se na prohlídku vydali poprvé, i ti, kteří ji absolvovali již v minulosti. Návštěvnice z Mělníka se o akci dozvěděla z rádia. „Připadá mi úžasné, že to mohu vidět na vlastní oči,“ dodala. Poprvé na prohlídku dorazila také jedna z oslovených návštěvnic z Prahy.
Další návštěvnici z Prahy zaujalo, jak se výzdoba reprezentačních prostor za jednotlivých hlav státu lišila. Za prezidenta Petra Pavla si je dosud neprohlédla. Se skupinou dalších příbuzných čekala krátce po deváté hodině ve frontě zhruba 40 minut.
Vedle vánoční výzdoby, kterou letos dekoratéři ladili do zlatých tónů, si návštěvníci mohli v jednotlivých sálech prohlédnout také fotografie z akcí, které se tam v uplynulých měsících konaly. Připomínaly mimo jiné návštěvy zahraničních státníků a další aktivity prezidenta, uvedla Wolf.
Před vstupem do reprezentačních prostor musí návštěvníci procházet bezpečnostními rámy. Poslední vstup je naplánovaný na 16:30. Pokud by byla fronta příliš dlouhá, pracovníci Hradu čekající předem upozorní, že se někteří nejspíše již dovnitř nedostanou.
Prohlídková trasa vedla od Matyášovy brány přes Plečnikovu sloupovou síň do Rothmayerova a Španělského sálu či Rudolfovy galerie. Zájemci mohli nahlédnout také do Trůnního sálu, Habsburského a Zrcadlového salonu.
Hrad zdarma zpřístupnil také Jižní zahrady, stálé expozice a návštěvnické objekty včetně katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky. Bezplatný byl rovněž vstup na výstavy Eva Eisler: Kruh ticha a Design pro Václava Havla.
Na Hradě zároveň začal adventní program. Divadlo bratří Formanů letos připravilo v Císařské konírně labyrint s ústředním motivem badatelny astronoma Jana Keplera. Jeho součástí se stal kabinet vědeckých hraček, astronomická pozorovatelna s výhledem na betlémskou horu i prostor pro výtvarné dílny.