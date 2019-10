Pražský hrad se v sobotu kvůli poslednímu rozloučení s Gottem pro veřejnost částečně uzavře

PRAHA Pražský hrad se v sobotu kvůli poslednímu rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem částečně veřejnosti uzavře. Pro turisty se nejnavštěvovanější česká památka znovu otevře od 14:00. Katedrála svatého Víta, kde se pieta uskuteční, bude uzavřena po celý den. Pražský hrad to uvedl na svém webu.

Rozloučení s hvězdou české populární hudby se v katedrále zúčastní pozvaní hosté. Veřejnost bude moci pietu sledovat na třetím hradním nádvoří na velkoplošné obrazovce. Další přenos bude zajištěn na Hradčanské náměstí.



Královská zahrada zůstane po celý den otevřena standardně od 10:00 do 18:00 včetně výstavy k roku 1989. Vstup do zahrady ale bude do 14:00 možný jen severním vchodem u Letohrádku královny Anny. Ve 14:00 se otevře celý areál Hradu včetně návštěvnických objektů.



V katedrále sv. Víta se pietní rozloučení uskuteční od 11:00, pozvány budou stovky hostů. Veřejnost bude moci církevní obřad, který doplní projevy a vystoupení vybraných zpěváků, sledovat v areálu Hradu na třetím nádvoří. Velkoplošná obrazovka bude umístěna v rohu nádvoří. Pro návštěvníky bude vymezen prostor tvořící asi polovinu nádvoří.

Zájemci o sledování obřadu budou moci do areálu Hradu vstupovat od 08:00 z Hradčanského náměstí v místech, kde jsou umístěny bezpečnostní kontroly. Ředitel odboru protokolu Vladimír Kruliš upozornil na to, že lidé s sebou nesmí nosit žádné zbraně. Nedoporučuje kvůli plynulosti kontrol ani zavazadla.

Návštěvníci poté vytvořeným koridorem projdou přes druhé na třetí nádvoří. Vpouštěni budou do naplnění vymezeného prostoru. Další lidé budou moci dění sledovat na velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí.