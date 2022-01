Neúspěšní pučisté šířící hloupé dezinformace, píše Hrad o kriticích zátarasů

Za tu dobu, co si píšeme s Milošem Zemanem, aby nechal odstranit zátarasy při vstupu do areálu Pražského hradu a s nimi i nesmyslné plošné kontroly, se stal Jiří Růžička 1. místopředsedou Senátu a já poslancem.



Zátarasy i kontroly stále trvají, ačkoli jediný opravdový teroristický útok na našem území proběhl už dávno: Spáchali ho důstojníci ruských tajných služeb v roce 2014. Od výbuchu muničního skladu ve Vrběticích nic.



Jako reprezentanti obou komor českého parlamentu nedi...sponujeme žádným signálem nebezpečí, které by mělo ze strany teroristů hrozit areálu Pražského hradu.