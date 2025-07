14:19 , aktualizováno 14:19

To první, co uvidí návštěvníci Pražského hradu, už nebudou nevzhledné dřevěné „Zemanovy“ boudy, v nichž se za igelitovou stěnou schovávají policisté, kteří kontrolovali všechny příchozí. Soutěž na nové přístřešky při vstupu do areálu sídla prezidenta zná svého vítěze.